Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası sürüyor!

Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası sürüyor!
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22 Mayıs 2023 23:26
Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası sürüyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonun MD-SU5 kategorisinde İlker Tuzcu ve Polonyalı partneri Bartlomiej'le, Hint rakipleri Chirag Baretha ve Raj Kumar'ı 2-1 yenerek bronz madalya elde etti.

XD WH1-WH2 kategorisinde Emine Seçkin ve Hint partneri Prem Kumar Ale ise Güney Koreli rakipleri Jungman Choi ve Sun Ae Lee karşısında 2-0 galip gelerek finale yükseldi.

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