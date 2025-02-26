Papara Göztepe, gözünü Sultanlar Ligi'ne dikti

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda bu sezon oynadığı 22 maçın 21'ini kazanarak play-off'a kalan Papara Göztepe, Sultanlar Ligi'ne yükselmek istiyor.



Göztepeli kadınlar, bu sezon tek yenilgisini Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü karşısında yaşadı. Lig etabını 63 puanla birinci tamamlayan Papara Göztepe, gelecek ay play-off'ta Bozüyük Belediye Eğitim Spor, İlbank ve Bolu Belediyesi ile karşılaşacak.



Sarı kırmızılılar, Antalya'da gerçekleştirilecek maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor.



Ataman Güneyligil: "Çok fazla dikkatli olmalıyız"



Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, AA muhabirine sezonun kendileri için çok iyi geçtiğini söyledi.



Play-off'a hazırlık açısından çok önemli maçlar çıkardıklarını vurgulayan Güneyligil, "İlk günden hedefimizi Sultanlar Ligi'ne çıkmak olarak belirlemiştik. Tabii 8 tane bu 22 maçlık periyodu oynayan ve ilk 4'e girmeye hak kazanan takım olacak play-off'ta. 8 tane çok değerli takım, antrenör ve 8 tane çok değerli oyuncu grubu. Verilen çok büyük emekler var ve karşılığı zaten bu play-off grubu. O yüzden bütün takımlar çok önemli ve çok fazla dikkatli olmalıyız." diye konuştu.



Güneyligil, hedefleri uğruna bu sezon çok önemli bir takım oluşturduklarını ve hedefe doğru ilerlediklerini vurgulayarak, Göztepe Spor Kulübünün olimpik branşlarının sadece voleybolla sınırlı olmadığını anlattı.



Kulübün yüzmede de harika gittiğini kaydeden Güneyligil, "Basketbol inşallah bu sene bir üst lige çıkacak. Ondan sonraki sene de en üst ligde olacak. Onları da çok fazla destekliyoruz. Yapılanma ve sistemin yürüyüşü çok iyi. Türkiye'de birçok kulübe örnek olması gerektiği şekilde." dedi.



Oyuncular da play-off mücadelesine hazır



Oyunculardan pasör Nursevil Gökbudak da aldıkları tek mağlubiyete "nazarımız olsun" dediklerini aktararak, o yenilgiden ders çıkardıklarını söyledi.



Lig etabının çok güzel geçtiğini belirten Nursevil, "Heyecanlıyız. Göztepe'nin 100. yılında Sultanlar Ligi'ne çıkmak, bunu başarabilmek en büyük hedefimiz. İnşallah taraftara ve kulübümüze bunu hediye edeceğiz." diye konuştu.



Kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu ise sezon başından itibaren hedeflerinin büyük olduğunu dile getirdi.



Play-off için hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Ceren, şunları kaydetti:



"Play-off'ta 4 takım olarak yarı final etabını oynayacağız. Diğer gruptaki takımları da izleyerek başladık. Kendi grubumuzdaki rakiplerimizi tanıyoruz ama oradaki maçları çok izlemedik. Şimdi toplantılarda onları izleyip hazırlanıyoruz. Önce yarı final oradan da başarıyla tamamlayıp şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçte bir takımız. Bugüne kadarki maçlarda da üst düzey performanslar sergiledik. Yolumuzu devam etmek istiyoruz."



