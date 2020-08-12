PAOK ve Yunanistan'dan UEFA'ya güvence!

Temsilcimiz Beşiktaş ile Yunan ekibi PAOK arasında 25 Ağustos'ta Selanik'te oynanacak maç öncesi Yunan kulübü ve hükümeti, UEFA'ya güvence verdi.



Sportime.gr'da yer alan habere göre; PAOK kulübü ve Yunan hükümeti, UEFA'ya herhangi bir güvenlik problemi olmayacağına dair güvence mektubu iletti. Beşiktaş'ın ayrıca Selanik'e herhangi bir sorun olmadan uçakla geleceğine dair de yazı yazıldı.



UEFA, bu iki güvence üzerine maçın yerinin değiştirilmeyeceğini PAOK'a iletti.



PAOK ile Beşiktaş arasındaki maçın Selanik'te bulunan Toumba Stadyumu'nda 21.00'de oynanacağı bilgisi verildi.



