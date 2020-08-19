PAOK - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak.



Temsilcimiz Beşiktaş'ın, PAOK ile oynayacağı karşılaşma 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de oynanacak.



PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınav verecek Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı karşılaşma D-Smart'ta yer alan Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.







