Pandev: ''Tüm Inter taraftarına Madrid'deki gibi bir gece diliyorum''

Inter'in özel oyuncularından biri olan ve 2009-10 sezonunda Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Goran Pandev, Inter-Manchester City finali öncesi açıklamarda bulundu.



Gazzetta dello Sport'a konuşan Goran Pandev, Interli futbolculara mesaj gönderdi.



Pandev, ''Gençler adına mutluyum, bu finali hak ettiler. Bu kupayı kazanmak gerçekten çok özel, benim için çok önemli. Futbolcu olmak isteyen her çocuğun hayalidir ama hayatta herkes bu şansa sahip olamaz. Simone için mutluyum, bu kupayı ne kadar önemsediğini biliyorum. Finalde favori yok. Herkes favori City diyor, bu durumda onları yenmek daha eğlenceli olacak. Tüm Inter taraftarlarına Madrid'deki gibi bir gece diliyorum." ifadelerini kullandı.



Inter formasını 3 sezon terleten Makedon oyuncu çıktığı 69 karşılaşmada 8 gol 15 asistlik performans sergiledi.



Yıldız golcü 2014-15 sezonunda Galatasaray forması da giymişti.









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