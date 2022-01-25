Panathinaikos - Zalgiris maçı ertelendi

THY EuroLeague'deki Panathinaikos - Zalgiris maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Panathinaikos - Zalgiris maçı ertelendi
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25 Ocak 2022 19:44
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın oynanması gereken Panathinaikos-Zalgiris karşılaşması, Yunanistan'daki olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan hükümetinin Atina'da devam eden elverişsiz hava koşulları sebebiyle aldığı acil önlemler yüzünden Panathinaikos ile Zalgiris arasındaki 18. hafta maçının yarın oynanamayacağı belirtildi.

Müsabakanın oynanacağı tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Bu kararla Panathinaikos-Zalgiris mücadelesi, ikinci kez ertelenmiş oldu. Daha önce 30 Aralık'ta yapılması planlanan karşılaşma, Panathinaikos'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tehir edilmişti.

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