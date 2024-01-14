Panathinaikos resmen açıkladı: Samet Akaydin

Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Panathinaikos resmen açıkladı: Samet Akaydin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2024 12:53
Son güncelleme 14 Ocak 2024 12:57
Türk teknik adam Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i kiraladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada anlaşmanın bu sezon sonuna kadar olduğu belirtilirken, oyuncuya başarılar dilendi.

Önceki gün Atina'ya giden Samet, "Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etmişti.

Milli oyuncu ayrıca, "Fatih Terim'in de rolü oldu. Beni Panathinaikos'a çağırdığında tereddüt etmedim. Şampiyonluğu kazanmayı hedeflememiz çok önemli ve gelmemin nedenlerinden biri de buydu. Hedefimiz burada şampiyonluk kazanmak. Umarım çok iyi iş çıkarırız ve şampiyonluğu kazanırız" şeklinde konuşmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery