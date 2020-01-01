Pacers'ta bir oyuncu, henüz Orlando'ya gitme sözü vermedi

Indiana Pacers ekibinden bir oyuncunun, NBA'in sezona dönüş planı için Orlando'ya gidecek takıma katılma sözünü henüz vermediği bildirildi.



Basketbol operasyonları başkanı Kevin Pritchard, oyuncunun kimliğini açıklamayı reddetti.



"Ona tüm bilgileri veriyoruz, onu güncelliyoruz ve karar onun olmalı, çünkü kararı verdikten sonra, bu karara sadık kalmak zorundasınız, tereddüt etmek olmaz. Ya içeride olacaksınız, ya da dışarıda. Dediğim gibi, hiçbir şekilde yargılama yok."



Takımın yıldızı Victor Oladipo da geçtiğimiz günlerde ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye, onarılan yırtık kuadrisepsini değerlendirmek için aktivitesini artırıncaya kadar sezona devam etme konusunda söz veremediğini söyledi.



Bir diğer oyuncu Malcolm Brogdon, KOVID-19 için pozitif test sonucu aldıktan sonra, şu anda karantina altında bulunuyor.



