Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Pacers'ta bir oyuncu, henüz Orlando'ya gitme sözü vermedi

Indiana Pacers ekibinden bir oyuncunun, NBA'in sezona dönüş planı için Orlando'ya gidecek takıma katılma sözünü henüz vermediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers ekibinden bir oyuncunun, NBA'in sezona dönüş planı için Orlando'ya gidecek takıma katılma sözünü henüz vermediği bildirildi.

Basketbol operasyonları başkanı Kevin Pritchard, oyuncunun kimliğini açıklamayı reddetti.

"Ona tüm bilgileri veriyoruz, onu güncelliyoruz ve karar onun olmalı, çünkü kararı verdikten sonra, bu karara sadık kalmak zorundasınız, tereddüt etmek olmaz. Ya içeride olacaksınız, ya da dışarıda. Dediğim gibi, hiçbir şekilde yargılama yok."

Takımın yıldızı Victor Oladipo da geçtiğimiz günlerde ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye, onarılan yırtık kuadrisepsini değerlendirmek için aktivitesini artırıncaya kadar sezona devam etme konusunda söz veremediğini söyledi.

Bir diğer oyuncu Malcolm Brogdon, KOVID-19 için pozitif test sonucu aldıktan sonra, şu anda karantina altında bulunuyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal