Pablo Laso kalp krizi geçirdi!

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, kalp krizi geçirdi.

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Pablo Laso kalp krizi geçirdi!
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05 Haziran 2022 16:10
Real Madrid, basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Laso'nun sabahın erken saatlerinden miyokard enfarktüsü (kalp krizi) geçirdiği ve derhal La Moraleja Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldığını açıkladı.

Marca'nın edindiği bilgilere göre Laso'nun durumu stabil ancak ciddiyetini koruyor.

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