Pablo Laso kalp krizi geçirdi!

Real Madrid, basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; Laso'nun sabahın erken saatlerinden miyokard enfarktüsü (kalp krizi) geçirdiği ve derhal La Moraleja Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldığını açıkladı.
Marca'nın edindiği bilgilere göre Laso'nun durumu stabil ancak ciddiyetini koruyor.
Kulüpten yapılan açıklamada; Laso'nun sabahın erken saatlerinden miyokard enfarktüsü (kalp krizi) geçirdiği ve derhal La Moraleja Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldığını açıkladı.
Marca'nın edindiği bilgilere göre Laso'nun durumu stabil ancak ciddiyetini koruyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ