Öznur Cüre Girdi'nin hedefi ikinci kez dünya şampiyonu olmak

- "YENİ ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İSTİYORUM"

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli para okçu Öznur Cüre Girdi, 2023'te şampiyonluğa ulaştığı Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'ndaki başarısını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.Geçirdiği trafik kazası sonucu 2014'te omurilik felci olmasına rağmen spordan kopmayan Öznur Cüre Girdi, 5-12 Eylül'de Güney Kore'de düzenlenecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonası için milli takımla Aksaray Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezi'nde kampa girdi.Paralimpik, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan ve birçok rekora imza atan milli sporcu, tekrar kürsünün en üst basamağına çıkacağına inanıyor.Başarılı milli sporcu, AA muhabirine, Aksaray'daki kampın çok iyi geçtiğini, ekiple hızlı çalışma temposuna girdiklerini söyledi.Altın madalya kazanmak için çalıştıklarını vurgulayan Girdi, şöyle konuştu:"Önümüzde eylül ayında Kore'de düzenlenecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonası var. Orada dünya şampiyonluğu derecemi yenilemek istiyorum. Tüm ekiple bunun için çok çalışıyoruz. Üç kategoride yarışacağım. Bu elimizi güçlü kılıyor ve bizleri mutlu ediyor. Elimden gelen bütün çabayı verip, güzel sonuçlarla geri döneceğiz. Kampta teknik çalışmalara yoğunluk verdik. Teknik ekibimizin hazırladığı programa uyuyoruz. İlk kampımızı da Aksaray'da yapmıştık. Burası bize çok iyi geliyor. Amacımız şampiyonaya tam kapasiteyle çıkarak elimizden geleni yapmak."Öznur Cüre Girdi, okçulukta her zaman daha dinç ve hazır olunması gerektiğini belirterek, "Paralimpik, dünya ve Avrupa şampiyonu olmak benim için büyük bir gurur. Birçok rekor kırarak bu dereceleri sahip olduğum için çok mutluyum. Yeni şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Madalyalarımdan güç alarak önümüzdeki diğer şampiyonalara hazırlanıp, yeni başarılar kazanmak istiyorum." ifadesini kullandı.Kendisini çok şanslı hissettiğini anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:"Kaza geçirmeden önce de sporcuydum. Tüm amacım bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmekti. Hayatımı hep bunun üzerine kurmuştum. Bulunduğum noktadan çok mutlu ve gururluyum. Engelli olmak çok zor bir durum ve engelli bireylerin hayata tutunması kolay değil. Hayata tutunmak istiyorlarsa bu zorluğu göğüsleyip, çok ciddi adım atmaları gerekiyor. Asla pes etmemek lazım. Pes ettikleri yerde veya yardım gerektiğinde bize ulaşabilirler. Bizim önceliğimiz rol model olabilmek."