ÖZET İZLE: Kızılyıldız 71-93 Olimpia Milano

THY EuroLeague 10. haftasında Kızılyıldız ile Olimpia Milano karşılaştı. Stark Arena'da oynanan karşılaşmayı 93-71 Olimpia Milano kazandı.
Olimpia Milano'da Maodo Lo 32 sayı, 4 ribaund, 3 asistlik performans sergileyerek maçın yıldızı oldu.
Bu galibiyetle birlikte Milano, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Kızılyıldız, bu sezonki yedinci mağlubiyetini yaşadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Olimpia Milano'da Maodo Lo 32 sayı, 4 ribaund, 3 asistlik performans sergileyerek maçın yıldızı oldu.
Bu galibiyetle birlikte Milano, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Kızılyıldız, bu sezonki yedinci mağlubiyetini yaşadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ