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Özer Hurmacı'nın cezası kaldırıldı! Trabzonspor para ödeyecek

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay men cezası verilen Özer Hurmacı'nın cezasını kaldırdı.

Kaynak: Sporx.com
Özer Hurmacı'nın cezası kaldırıldı! Trabzonspor para ödeyecek
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21 Aralık 2017 17:22
TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay men cezası verilen Özer Hurmacı'nın cezasını kaldırdı. Öte yandan Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Özer Hurmacı'ya 4 milyon 318 bin TL para ödemesine karar verdil.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA...

"Davacı/karşı davalı futbolcu Özer Hurmacı'nın ve davalı/karşı davacı Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşl. A.Ş.'nin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.06.2017 tarih ve E.2016/656 - K.2017/263 sayılı kararına itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 21.12.2017 Perşembe saat 14.00'te futbolcu Özer Hurmacı'nın ve taraf vekillerinin hazır olduğu görüldü. Tarafların sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacı/karşı davalı futbolcunun itirazlarının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun asıl ve karşı dava yönünden verdiği kararların ortadan kaldırılmasına,

a) Asıl Dava Yönünden;

- Asıl davanın kısmen kabulüne,

- Davacı/karşı davalı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile 956.666,66 TL alacağın;

350.000,00 TL'sinin 01.06.2016,

350.000,00 TL'sinin 01.08.2016,

256.666,66 TL'sinin 22.08.2016 tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı/karşı davacı kulüpten tahsili ile davacı/karşı davalı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı/karşı davalı futbolcunun fesih tazminatı talebinin kısmen kabulü ile 3.362.658,34 TL fesih tazminatının ihtar tarihi olan 22.08.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı/karşı davacı kulüpten tahsili ile davacı/karşı davalı futbolcuya ödenmesine,

- Davalı/karşı davacı kulüp tarafından 01.08.2016 tarih 27 sayılı karar ile davacı/karşı davalı futbolcu aleyhine verilen toplam 1.023.968,52 TL para cezasının iptaline,

- Asıl dava yönünden harç, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,

b) Karşı Dava Yönünden;

- Karşı davanın reddine,

- Davacı/karşı davalı futbolcunun fesihte haklı olduğunun tespitine,

- Davalı/karşı davacı kulübün sportif ceza talebinin reddine; davacı/karşı davalı futbolcu hakkında PFSTT'nin 30/1, 2 maddesi uyarınca verilen 6 ay süreyle resmi müsabakalardan men cezasının kaldırılmasına,

- Davalı/karşı davacı kulübün fesih tazminatı talebinin reddine,

- Karşı dava yönünden harç, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,

karar verilmiştir"

DİĞER KARARLAR

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezasını onama kararı alan kurul, Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maç men ile 30 bin lira para cezasını da onadı.

Tahkim Kurulu ayrıca Teleset Mobilya Akhisarspor oyuncusu Miguel Lopes'in 3 resmi müsabadan men ve 13 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.

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