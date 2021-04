'Özel biri'nin en özel zaferi! Tüm tanıkları anlatıyor: Inter 2010

." diyor Jose Mourinho, Inter'in Şampiyonlar Ligi zaferinin 11. yılını geride bırakırken.O iki yıl hakkında konuşmaya teşvik edildiğinde, Mourinho durakladı ve bir an düşündü: "" diyor ve gülüyor.Mourinho, son dönemde hayatının büyük kısmının geçtiği Hotspur Way Training Center'da yürüyor. Inter'in tarihe geçmesinin ve bunu son yapan İtalyan takımı olmasının üstünden 10 yıl geçti. Milano'da derbinin tarafı olan herkesin bileceği üzere; Inter, hiçbir zaman Serie B'ye düşmemiş olmak ve bu kupayla gurur duyuyor. Serie B'ye düşmeyi Milan ve Juventus bir süre yaşadı, Inter'den sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı.Londra'da güzel bir havada geçen antrenman sonrası konuşuyor Mourinho, bu hava ona Milano'yu ve Inter'deki antrenmanlarını hatırlatıyor. Mourinho'nun eski asistanı Jose Morais, o dönemin ritüellerinden barbeküyü hatırlıyor: "" Takımın Arjantinli oyuncuları bunu düzenlerlerdi. Inter'in efsanevi kaptanı Javier Zanetti, partileri organize eden isimdi. Mourinho, "" diyor. Esteban Cambiasso, kasaptan en güzel sığır etlerini almakla sorumluydu. Izgara ustası ise Walter Samuel'di. O ızgarayla uğraşırken yardımcısı ise Diego Milito olurdu. Etlerin olup olmadığını ilk tadan da Milito'ydu. Ayrıca, ızgara ustalığı için ona el veiryordu. Dejan Stankovic, '' diyor.." diyor Mourinho, "Aile olmuşlardı. Takımdaki herkes, zaruri bir durum yoksa barbekü gününde orada olmak zorundaydı. Bu da onları çok sıkı bir aile yaptı. Öyle ki bu aile hala varlığını sürdürüyor. Inter taraftarı ve Dünya Kupası galibi Marco Materazzi, tüm takım arkadaşlarının bulunduğu bir whatsapp grubu kurdu. Kaleci Julio Cesar, bu grup hakkında, "" diyor.Elit sporlar, daima kazanmakla ilgilidir. Porto'ya kazandırdığı kupalar olmasa Mourinho Chelsea'ye gidemez ve kendini 'Özel Biri' olarak sunamazdı. Bununla birlikte, onun için özel olan her şey, yol boyunca ilişkiler ve anılardır. Mourinho, '' diyor. '.'Her şey 11 Mart 2008 gece yarısında başladı. Liverpool ve Fernando Torres, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter'i eledei. Roberto Mancini basın toplantısında bile Liverpool'un kudreti karşısında dehşet içindeydi. Mancini, yaşananlardan sonra kulüp sahip Massimo Moratti'ye ayrılmak istediğini iletti. Herkes için büyük bir sürprizdi bu. Mancini, kısa bir süre önce 2012'ye kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamıştı. Birkaç gün sonra bunu itiraf etti. Mancini daha sonra fikir değiştirdi ve kalmak istediğini iletti. Ancak olan olmuştu ve ilişkiler hasar görmüştü.Zaten sakatlık krizi nedeniyle takım kredisini kaybetmeye başlamıştı. Inter çöktü, 11 puanlık avantaj yok oldu. Çaresizlik içinde yarı-sakat Zlatan Ibrahimovic'i ligin son maçında Parma'ya karşı sahaya sürdüler. Zlatan o gün Inter'i kurtardı ve takım şampiyon oldu. Ancak, çok daha öncesinde Mourinho ile görüşmeler başlamıştı. Corriere della Sera'dan Fabio Monti'nin haberine göre, o Liverpool maçından 2 gün sonra Moratti ile Mourinho arasında görüşmeler başlamıştı. Mayıs ayının sonunda Paris'teki La Tour d'Argent restoranında aralarındaki görüşmenin fotoğrafları basına sızdı ve sır ortaya çıktı.Birkaç gün sonra İtalya'da muazzam bir Mourinho tartışması başladı. Chelsea'deki ilk döneminde olduğu gibi haberler, kombine satışları patladı. Bir İngiliz gazeteci, Mourinho'nun Frank Lampard'ı Inter'e getireceği iddialarının doğru olup olmadığını sordu. Mourinho, başka bir takımın oyuncusu hakkında konuşmak istemediğini söyledi. Ancak, soru orada bitmedi. Medya bu haberleri yazmaya devam etti. Bir sonraki soruda Mourinho, bu kez zekası ve şaşırtıcı biçimde öğrendiği Milano lehçesiyle '' (Ben aptal değilim!) dedi.Mourinho, basına karşı olan savaşını kazanmıştı. İtalya'nın ünlü antrenörlük okulu Coverciano'dan çıkmamışsanız itibarınızın ne kadar büyük olduğu önemli değildir. Kendinizi kanıtlamanız gerekir. Özellikle de bir yabancıysan... Mancini, 18 yıl sonra Inter'e şampiyonluk kazandırmıştı ve bunu 3 kez üst üste tekrarlamıştı. Hedef çok yüksekti. Çok çok yüksekti. Mourinho'nun kabul görmesi için yapması gereken Avrupa'nın zirvesine çıkmaktı. İlk sezonunda İtalya şampiyonluğunu 10 puan farkla kazansa bile yetmezdi.Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı onun sorgulanmasına neden oldu. Ibrahimovic'in şutu direğe takıldı, Stankovic çok büyük bir fırsatttan yararlanamadı. Inter, Manchester United'a elendi ve 1 yıl önce olduğu gibi yine son 16'da havlu attı. Moratti, bu başarısızlığı kabullenmekte zorlandı. Daha sonra Moratti, '' diye kabul ediyor. Mourinho, Ibrahimovic'in yaptığı gibi o yaz ayrılabilirdi. Real Madrid, teklifini masaya koymuştu. Mourinho,.' dedi.Mourinho'nun bahsettiği rüya, Moratti'nin kulübü 1995'te aileye geri kazandırmasından bu yana peşinden koştuğu rüyaydı. Petrol devinin hedefi, Mourinho ile birlikte kendi imzasını atmaktı. Kulüp, 1960'larda Il Mago (Sihirbaz) Helenio Herrera ile birlikte iki Avrupa kupası kazanmıştı. Inter'de o dönem kulüp sahibi Massimo Moratti'nin babası Angelo Moratti'ydi. Bu başarıyı en son tatmalarından bu yana 45 yıl geçmişti. Büyüklüklerini doğrulamak ve bu takımın İtalya'da tüm zamanların en büyüklerinden biri olduğunu tekrar hatırlatmak için Şampiyonlar Ligi kupasına ihtiyaçları vardı.Inter'in o dönemki kadrosu bir nevi 'Last Dance' yaşıyordu. Zanetti ve Materazzi 36 yaşındaydı, Ivan Cordoba 33, Dejan Stankovic 31, Cambiasso ve Julio Cesar 30 yaşındaydı. Bu kadro için başarı şansı uzaklaşıyordu. Mourinho, 'Manchester United'a elendikleri sezon Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki genel durumu da parlak değildi. Anorthosis Famagusta ile 3-3 berabere kaldılar. Werder Bremen'e Almanya'da 2-1 yenildiler ve grupta ikinci sırada yer aldılra. Mourinho, 2009 yazında ihtiyaçlarını belirledi ve harekete geçti. Inter'in tarihindeki en iyi transfer dönemi olabilir. Inter, en doğru şekilde Moratti ve Sportif Direktör Marco Branca ile hedefe kilitlendi. Başarısız transferler Ricardo Quaresma ve Amantino Mancini'yi aldıran Mourinho olsa bile söylediklerine kulak verildi, başarılı transferler için takdir ona yönlendirildi.Inter, işe Ibrahimovic ile başladı. Barcelona'ya gitmek istiyordu ancak karşılığı netti, '46 milyon euro ve Samuel Eto'o' Tüm zamanların en büyük takas anlaşmalarından biri. Kamerunlu forvet, Barcelona ile üçleme yapmıştı. Ancak, başka bir takıma gitmek istemiyordu. Materazzi ve Mourinho, o dönemde Eto'o'yu alabilmek için çok fazla mesai harcadı. Materazzi,' mesajları atıyordu. Mourinho, 9 numaralı bir Inter formasının fotoğrafını atıp 'Seni bekliyor' diyordu. Barcelona'da istenmeyen Eto'o, bu sevgiye kayıtsız kalamadı. Mourinho,' diyor. George Weah, bunu başarabilen tek Afrikalı oyuncu olmayı sürdürüyor.Inter, o yaz her şeyi yaptı. Savunmayı da güçlendirdi. Bayern Münih'ten Lucio, savunmayı daha hızlı ve daha çevik hale getirdi. Branca, Leonardo Bonucci'yi Genoa'ya Thiago Motta için gönderdi. Gelecekten vazgeçip bugüne yatırım yapmıştı. Motta ve Materazzi'nin tabiriyle, 'Küçük kulüpte boşuna zaman harcayan' Diego 'Prens' Milito transfer edildi. Düşük profilliydi, 30 yaşını geçmişti ancak Ibrahimovic sonrası skoru yükünü sırtlaması için transfer edilmişti. Gol krallığı listesinde Ibrahimovic'in hemen ardındaydı. Mitolojik bir sezondan snra bile Ballon d'Or listesine dahil olamamıştı.Mourinho, transferin son günlerinde bile çalışmaya devam etti. Telefonu sürekli aktifti. Real Madrid, Kaka ve Cristiano Ronaldo transferleriyle ardı arkasına transfer rekorları kırarken Wesley Sneijder son anda satış listesine kondu. '' diyor Wesley Sneijder. Sneijder, 29 Ağustos'taki Milano derbisinden birkaç saat önce Malpensa Havalimanı'na indi. Takımla antrenman yapmadı. Ayağının tozuyla derbiye çıktı. Ronaldinho'nun Milan'ını 4-0 yendiler ve Sneijder son 20 dakika oyuna girdi. Skor tabelasına etki edemedi ama oyun girmesiyle bile heyecan yarattı.." diye hatırlıyor Mourinho, "" Bundan daha ötesi, Şampiyonlar Ligi'nin zirvesine çıkarken 6 golün asistini yaptı. Dünya Kupası Gol Krallığı listesinde Thomas Müller ile birlikte zirvedeydi. Yine de, bir Inter oyuncusu olarak Ballon d'Or'u alamadı.Mourinho, bu duruma bir açıklama ya da mantık getiremiyor: 'Sezon başındaki incelemelerde de Inter böyleydi. Kimse onları ciddiye almıyordu ve Şampiyonlar Ligi favorilerinden biri olarak görmüyordu. Bahisçiler, Pep Guardiola'nın Barcelona'sını ve Ronaldo'nun Real Madrid'ini öne çıkardı. Grup aşamasında da bu görüş değişmedi. Inter hala zar zor Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyordu. Kasım ayı başında 4. maç haftasındaydık. Ukrayna'da Dinamo Kiev devre arasına 1-0 önde girmişti. Inter'in eski düşmanı Andriy Shevchenko, 1 gol atmayı başarmıştı. Inter uçurumun kenarındaydı. Mourinho, 'Çok zorlu bir durumdu. O devre arasını hiç unutmayacağım!'Javier Zanetti, otobiyografi kitabında o konuşmayı yazdı. "" Plan buydu ve işe yaradı.Inter, üst üste pozisyonlar yaratmaya başladı. Milito sonunda Sneijder'in pasıyla Bogush'u geçerek fileleri havalandırdı. Skor eşitti ve bitime 4 dakika vardı. Daha snra Mourinho'nun değişikliklerinden biri olan Sulley Muntari, ceza sahası dışından bir füze yolladı. Bogush bu topu çıkardı, Milito tamamladı ama Bogush yine çıkardı. Fakat, Sneijder oradaydı ve Massimo Moratti'nin Şampiyonlar Ligi kazanma hayalini diri tutmuştu.Mourinho, Dinamo Kiev maçıyla birlikte takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya dair inancının ilk adımını attığını söylüyor, "." diyor "Mourinho'nun Inter'deki sürecinin birkaç yönü daha var ve daha çok takdiri hak ediyor, "" Bunu ilk takım toplantısında anlatmış. "Cambiasso, daha yeni antrenörlük kurslarını bitirdi ancak sahadayken bile teknik direktörmüş. Taktikler hakkında her zaman soruları olurmuş. Mourinho ile birlikte tüm takımın oyunu okuma özelliği gelişti. Inter'in hazırlıksız olduğu bir taktik ya da durum yoktu. Ocak 2010'da Siena'ya karşı oynanan unutulmaz bir maçta Mourinho, 3-2 gerideyken Walter Samuel'i forvete aldı. Sneijder, Massimo Macarone'nin 3-2'ye getiren golüne cevap verdi. Walter Samuel, Samuel Eto'o'ya nazire yaparcasına bir gol attı ve 92. dakikada Inter kazandı.Mourinho'nun Inter'deki ikinci sezonu giderek daha iyiye gidiyordu, takım kıskanılacak bir esneklik kazanmıştı. Zanetti bek ve orta sahada oynadı. Ancak, hiçbir oyuncu Samuel Eto'o kadar Inter'in o sezonunu anlatmıyor. Forvet oynadı, kanat oynadı ve hatta bek bile oynadı." diye açıklıyor Mourinho, "Mourinho'nun bir önceki kulübü Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter'i bekliyordu. "" diye ısrar ediyor Mourinho, "."Eto'o, La Gazzetta'ya Stamford Bridge'teki o geceyi anlattı. Inter, 78. dakikada gelen golle 1-0 kazandı ancak Eto'o, birkaç nedenden ötürü o maçın aklında yer ettiğini dile getirdi. "Geriye dönüp bakınca Mourinho şöyle söylüyor: "Inter için çok kritik haftalardı. Chelsea'ye karşı oynanan ilk maçtan önce Samuel ve Cordoba, Sampdoria'ya karşı oynanan kritik bir maçta 7 dakika arayla oyundan atılmışlardı. Takımın kararlılığı daha da arttı. Mourinho bir kelepçe hareketi yaptı. Hiçbir şeyin Inter'i tutamayacağını gösterdi. 60 dakika boyunca 9 oyuncuyla oynadı ama skoru kabullenmedi. Antonio Cassano'nun Sampdoria'sını golsüz beraberlikle sahadan ayrılmaya mecbur ettiler. Sonrasında Camp Nou'da 1 kişi eksik oynadıkları maçta isyan ettikleri gibi isyan ettiler.O gece, Inter tarafının hatırladığı ve tanımlandığı gecedir. Muhteşem bir Sneijder golü, ardından Maicon ve Milito! Barcelona, Eyjafjallajokull Yanardağı patladığı ve Avrupa hava sahası kapandığı için maça otobüsle gelmişti. Cam Nou'da da San Siro'daki gibi oynamayacaklardı. Üstelik, Sergio Busquets'in meşhur parmak arasından bakışı ve Thiago Motta'nın henüz 30 dakika bile olmadan oyundan atılmasıyla birlikte...Sampdoria'yı 60 dakika boyunca durdurmak bir şeydi ama tarihin en iyi takımlarından biri olan o Barcelona'yı tutmak apayrı bir şey. Zanetti, Eto'o'yu cesaretlendirmek için bağırdığını hatırlıyor. Daha sonra Messi'nin bir şut atmaya çalışmasından önce Eto'o'nun nasıl kendini yırtarcasına koşarak şutu engellemeye çalıştığını söylüyor. "Inter, Mourinho'nun ünlü sözündeki gibi 'topu istemedi'. Bunun yerine kendi alanlarını kontrol etmek istediler. Barcelona, topla %86.4'lük bir oynama oranı yakaladı. Bununla birlikte Mourinho, bu sahnede rakibin büyüklüğüne rağmen 3-2 ile skoru geçmişti. Oyuncularının karakterinin bir kanıtıydı bu. "" diyor ve duraklıyor. "" diyor Mourinho, "Bu sırada Inter, Coppa Italia finaline yükseldi. Serie A'nın zirvesini kontrol altına aldı. Julio Cesar, bir hata yaptı ve Per Kroldrup Fiorentina'ya 2-2 beraberliği getiren golü attı. Nisan ayı başlarında zirveyi kaybettiler. Bu sezon ikinci kez oluyordu bu. Materazzi, Catania'ya yenildikleri maç sonrası 'diyor. Cordoba ise Artemio Franchi'de maç sonrası soyunma odasında yaşananları hatırlatıyor, 'Herhangi bir öfke yerine birbirlerine olan saygıları o kadar yüksekti ki, herhangi bir ailede olduğu gibi hiçbir tartışma aşılmaz değildi. Oyuncular ve Mourinho, birbirlerine karşı dürüst olabileceklerini biliyorlardı. Mourinho, '' diyor.Roma'ya karşı 11 puanlık avantajını yitiren ve geriye düşen Inter, sezon sonunda yorgunluğun arttığı bir dönemde kovalamak zorundaydı. Sampdoria, Roma'yı 2-1 mağlup etti ve Olimpico'ya gözyaşları hakim oldu. 3 maç kala Inter yeniden ilk sıradaydı. Gerisini Milito halletti. Mourinho' diyor. "Zanetti, Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırdığında ve kafasına koyduğunda Inter, İtalyan kulüpleri arasında benzersiz bir yere geldi. Moratti, hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü gördü. 3 yıl sonra fethedecek başka yer kalmamıştı. Takımı elden çıkardı. O gecenin en gülü görüntüsü, Mourinho'nun Real Madrid'in gönderdiği arabaya binmesiydi. Tam giderken Materazzi'yi gördü ve ağlayarak kucaklaştılar. Materazzi, Mourinho'ya Inter'de kalması için yalvarıyordu. '" dedi Rafael Benitez'in Inter'in yeni teknik direktör olacağını vurgulayarak. Mourinho, dönmeyecekti. Hikaye bu kadardı.Mourinho, "." Karanlık bir andı, Inter efsanesi için..." diyor Mourinho, "10 yıl sonra, whatsapp gruplarında Madrid, Siena ve Roma'da yaptıkları üçleme konuşuluyordu. Arka arkaya çok sayıda mesaj atılacaktı. Yeniden buluşma planları yapıldı. Ancak pandemi nedeniyle bu çok zordu ve belirsizdi. Mourinho, '." dedi.57 yaşındaki Setuballi Mourinho, yıllar boyunca çok özel ve büyük kupalar kazandı. Ancak, onunla Inter hakkında konuşurken fark ettiğiniz bir şey var. O üçleme gerçekten en özel olanı.