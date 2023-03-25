Özcan Bizati: 'Önde üretmemiz gerekiyor'

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 yenilen Tuzlaspor'da teknik direktör Özcan Bizati, ön bölgede daha üretken bir futbol oynamaları gerektiğini söyledi.



Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bizati, "Maçın tüm bölümlerinde üstün olduğumuz bir oyundu ama skor üretmede üstünlük sağlayamadık." dedi.



İlk yarıda rakiplerine verdikleri tek pozisyonun penaltı pozisyonu olduğunu aktaran Bizati, "Şanssız bir penaltı ve geriye düştük. İkinci yarıda oyun üstünlüğü yine bizdeydi ama skor üretemediğiniz yerlerde bunun önemi olmuyor. Mesela direkten dönen topumuz var, oyunu döndürebileceğimiz pozisyonlardan biriydi. Onları iyi kullanamadık, kötü bir gol yedik ve maçı da kaybettik. Önde üretmemiz gerekiyor, önde ürettiğimiz sürece puanlar almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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