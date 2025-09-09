08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-1
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
4-0
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-0
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-0
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-2
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-3
08 Eylül
İsrail-İtalya
4-5
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
1-0

Özbekistan, İran karşısında şampiyon!

Özbekistan Milli Futbol Takımı, CAFA Uluslar Kupası finalinde İran'ı yenerek şampiyonu oldu.

calendar 09 Eylül 2025 00:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Özbekistan, İran karşısında şampiyon!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Özbekistan, Orta Asya Futbol Federasyonu (CAFA) Uluslar Kupası final maçında İran'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu.

CAFA tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen organizasyonun finalinde Özbekistan ile İran karşılaştı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve RAMS Başakşehir'den Abbosbek Fayzullaev ve Eldor Shomurodov'un da Özbekistan formasını giydiği maçın normal süresi golsüz berabere sona erdi.


Uzatmanın 120. dakikasında Özbekistan, Khodjiakbar Alidjanov'un kaydettiği golle müsabakayı 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

İran karşısında 13 yıl aradan sonra galip gelen Özbekistan, daha önce Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde başarılı olarak tarihinde ilk kez ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.