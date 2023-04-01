Ozan Tufan Türkiye'ye geri dönüyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, önümüzdeki yaz transfer dönemi için Ozan Tufan'ı hedef olarak belirledi.



BEŞİKTAŞ'TA ŞENOL GÜNEŞ'TEN OZAN TUFAN İSTEĞİ



Beşiktaş, Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda transfer dönemine hızlı girmek istiyor. Şenol hocanın eski öğrencilerinden olan ve en parlak dönemini Bursaspor'da yaşayan Ozan Tufan, yeniden Güneş ile birlikte çalışabilir.



İNGİLTERE MACERASI KISA SÜRECEK



Ozan Tufan, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Hull City'e 3 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. İngiliz kulübü, beklentileri karşılayamayan Ozan Tufan'ın satışına izin vermeyi düşünüyor. En büyük detay ise mali anlamda uzlaşabilmek.



AVRUPA ARENASINA GERİ DÖNMEK İSTİYOR



İngiltere 2. Lig ekibi Hull City takımında forma giyen Ozan Tufan, Avrupa arenasında tekrar boy göstermek istiyor. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Ozan, Beşiktaş'tan gelecek teklife olumlu yaklaşıyor ve Şenol hoca ile çalışmak istiyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Hull City formasıyla 36 resmi maçta forma giyen Ozan Tufan, 5 gollük bir katkı sağladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ