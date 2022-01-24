Ozan Tufan'ın mutlu günü: 'Hoş geldin oğlum'

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan'dan müjdeli bir haber geldi. 2021 yılında Rojin Haspolatlı ile dünyaevine giren tecrübeli futbolcu baba oldu. Tufan çiftinin Aren Kuzey adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.Ozan Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını şu ifadelerle dile getirdi: