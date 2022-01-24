Ozan Tufan'ın mutlu günü: "Hoş geldin oğlum"

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderdiği Ozan Tufan, baba oldu.

, Fotoğraf; Instagram
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Ozan Tufan'ın mutlu günü: 'Hoş geldin oğlum'
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24 Ocak 2022 11:59
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan'dan müjdeli bir haber geldi. 2021 yılında Rojin Haspolatlı ile dünyaevine giren tecrübeli futbolcu baba oldu. Tufan çiftinin Aren Kuzey adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.



Ozan Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

Hoş geldin canım oğlum. Hoşgeldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz.




 

 

 

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