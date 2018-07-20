Ozan Kabak'ın sakatlığı planları bozdu

Geçen sezon Avrupa'da Östersunds, kupada Akhisar'a elenmenin sorumluları olan Maicon- Ahmet Çalık ikilisi PSV'ye 3-1 kaybedilen hazırlık maçında da döküldü.Stoperlerin performansından memnun kalmayan teknik direktör Fatih Terim'in İsviçre kampında ilk planının Ozan Kabak'ı yeni sezona hazırlamak olduğu ortaya çıktı.Fatih Terim geçen sezon Yeni Malatya maçında forma verdiği 1.85 boyundaki Ozan'ı sol ayaklı olması ve topu geriden iyi kullanması nedeniyle çok beğeniyor. Ancak 18 yaşındaki oyuncu U-18 Milli Takımı'nda sakatlandı ve Fatih Terim'in Ozan'la ilgili planları 'şimdilik' bozuldu.