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Ozan Kabak'ın sakatlığı planları bozdu

Fatih Terim'in bu sezon forma vermeyi düşündüğü 18 yaşındaki sol ayaklı stoper Ozan Kabak'ın U18 Milli Takımı'nda sakatlanması planları alt üst etti.

Kaynak: Sabah
Ozan Kabak'ın sakatlığı planları bozdu
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20 Temmuz 2018 04:42
Geçen sezon Avrupa'da Östersunds, kupada Akhisar'a elenmenin sorumluları olan Maicon- Ahmet Çalık ikilisi PSV'ye 3-1 kaybedilen hazırlık maçında da döküldü.

Stoperlerin performansından memnun kalmayan teknik direktör Fatih Terim'in İsviçre kampında ilk planının Ozan Kabak'ı yeni sezona hazırlamak olduğu ortaya çıktı.

Fatih Terim geçen sezon Yeni Malatya maçında forma verdiği 1.85 boyundaki Ozan'ı sol ayaklı olması ve topu geriden iyi kullanması nedeniyle çok beğeniyor. Ancak 18 yaşındaki oyuncu U-18 Milli Takımı'nda sakatlandı ve Fatih Terim'in Ozan'la ilgili planları 'şimdilik' bozuldu.

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