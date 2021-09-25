İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Everton evinde Norwich ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Everton'a galibiyeti getiren goller 29. dakikada penaltıdan Townsend ile 77. dakikada Doucoure'den geldi.



Milli oyuncumuz Ozan Kabak, Norwich'te karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, penaltıyı yaptıran isim oldu. 21 yaşındaki futbolcu, 69. dakikada da kenara alındı ve yerini Rashica'ya bıraktı.



Bu sonucun ardından 4. galibiyetini alan Everton, yeni teknik direktörü Benitez ile iyi grafiğini sürdürürken puanını 13 yaptı. Norwich ise 6'da 0 ile sezona kabus gibi başlangıç yaptı.



Premier Lig'in 7. haftasında Everton, deplasmanda Manchester United ile dev maçta karşılaşacak, Norwich ise Burnley deplasmanına gidecek.



