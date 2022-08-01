Ozan Kabak Hoffenheim'a golle merhaba dedi

Ozan Kabak, Hoffenheim formasıyla çıktığı ilk maçta Rödinghausen ağlarına golunü attı. Hoffenheim maçı 2-0 kazanarak Almanya Kupası'nda tur atladı.

Haber; Sporx.com
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Ozan Kabak Hoffenheim'a golle merhaba dedi
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01 Ağustos 2022 01:31
Almanya Kupası 1. Tur mücadelesinde Hoffenheim, Bolgesel Lig ekivi SV Rödinghausen'e konuk oldu.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın ilk kez yeni takımıyla sahaya çıktığı maçı Hoffenheim, normal süresi 0-0 biten maçta 2-0 kazanarak tur atladı.

Mücadeleye 85. dakikada dahil olan Ozan Kabak, 115. dakikada golünü atarak takımını öne geçirdi. 118'de Prömel'in golüyle skoru 2-0 yapan Hoffenheim tur atlamaya hak kazandı.

Ozan Kabak böylelikle takımıyla çıktığı ilk maçında gol atmayı başardı.

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