Ozan Kabak Hoffenheim'a golle merhaba dedi

Almanya Kupası 1. Tur mücadelesinde Hoffenheim, Bolgesel Lig ekivi SV Rödinghausen'e konuk oldu.
Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın ilk kez yeni takımıyla sahaya çıktığı maçı Hoffenheim, normal süresi 0-0 biten maçta 2-0 kazanarak tur atladı.
Mücadeleye 85. dakikada dahil olan Ozan Kabak, 115. dakikada golünü atarak takımını öne geçirdi. 118'de Prömel'in golüyle skoru 2-0 yapan Hoffenheim tur atlamaya hak kazandı.
Ozan Kabak böylelikle takımıyla çıktığı ilk maçında gol atmayı başardı.
Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın ilk kez yeni takımıyla sahaya çıktığı maçı Hoffenheim, normal süresi 0-0 biten maçta 2-0 kazanarak tur atladı.
Mücadeleye 85. dakikada dahil olan Ozan Kabak, 115. dakikada golünü atarak takımını öne geçirdi. 118'de Prömel'in golüyle skoru 2-0 yapan Hoffenheim tur atlamaya hak kazandı.
Ozan Kabak böylelikle takımıyla çıktığı ilk maçında gol atmayı başardı.
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