Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Hoffenheim, Köln deplasmanına konuk oldu.



RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Köln Florian Kainz ile 13. dakikada 1-0 öne geçti. Hoffenheim ise bu gole 35. dakikada Jacob-Bruun Larsen ile karşılık verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.



Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ozan, 87. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Hoffenheim 18, Köln 17 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Köln, Freiburg deplasmanına gidecek.



Görsel Kaynak: Hoffenheim / Twitter





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ