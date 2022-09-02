Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başlayan Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nin açılış töreni yapıldı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karadeniz Ereğli Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, Türkiye, Letonya, İtalya, Hollanda, Slovenya ve Polonya katılıyor.



Açılış töreninde konuşan Paravolley Avrupa Başkanı Branko Mihorko, organizasyonda mücadele eden takımlara başarılar dileyerek, "İster engelli olsun ister olmasın herkesi bu spora kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen de sporun pozitif ve birleştirici ruhu ile organizasyonu gerçekleştirdiklerini, Türkiye'de oturarak voleybolun yükselmekte olan bir branş olduğunu söyledi.



Ereğli Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından tören sona erdi.



İlk gün oynanan karşılaşmalarda Türkiye Slovenya'yı 3-0, Polonya İtalya'yı 3-0, Letonya da Hollanda'yı 3-0 yendi.



Avrupa'nın en iyi ikinci ligi statüsündeki organizasyonda şampiyon olan ülke, Altın Lig biletini alacak.









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