Otobüs şoförlüğünden La Liga'da teknik direktörlüğe: Manolo!

La Liga'da geride kalan 10 haftada topladığı 18 puanla 5. sırada olan Espanyol, devasa bütçelere karşın mütevazı bütçesiyle sezonun sürpriz takımı oldu. Bu sihri yaratan kişiyse teknik direktör Manolo Gonzalez...Barselona'da otobüs şoförlüğü yaparken bir yandan da teknik direktörlük yapan Manolo, bazı şanslı tesadüfler sayesinde ikinci ligde Espanyol'un başına geçti ve takımı mucizevi biçimde La Liga'ya yükseltti. Şimdi de Espanyol'u Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eder hale getirdi."46 yaşındaki Manolo Gonzalez, futbolcu olarak potansiyelini tam olarak gerçekleştiremedi ama teknik direktör olarak piramidin en altından La Liga'da beşinci sıraya kadar yükseldi.Tusa otobüsünün şoförü Badalona'dan Barselona'ya ve Katalanya Bölgesel Ligi'nden La Liga'ya kadar gitti ve aradaki her istasyonda durdu.Perşembe gecesi, Atletic Lleida, Kral Kupası ilk turunda Espanyol'u ağırlayacak. Lleida, İspanya'nın yarı profesyonel dördüncü liginde oynuyor ve geçen Cumartesi 125. yılını kutlayarak La Liga'ya yükselmiş olan rakibinden çok uzak bir dünyada. Ancak, misafir takımın yedek kulübesinde oturan adamda tanıdık bir şeyler olacak, tabii oturursa...Lleida'nın teknik direktörü Gabri Garcia, "k" diyor. "." Dip doğru, ama Manolo Gonzalez hiçbir şeyi değiştirmezdi, Garcia'nın yerinde olmaktan gurur duyuyordu. Manolo, uzun bir yolu aşarak en üst lige ulaştı.İspanya'da bölgesel ligden 18 grupta 397 takımın yer aldığı Tercera'ya, teorik olarak hala amatör olan ve 80 takımdan oluşan dört bölgesel bölümden oluşan Segunda B'den Segunda'ya ve oradan da La Liga'ya kadar her yaş grubunda ve her seviyede teknik direktörlük yaptı. Bu yüzden, Barselona'ya giden Interurbano otobüsünün direksiyonundaki günlük işini bırakması yıllar aldı. Bu, onu oluşturan hikayenin bir parçası olarak çok uygun...46 yaşındaki teknik adam, Espanyol'un antrenman sahasında, her maçın evrensel fon müziği olan tezahüratların arasında söylediği ilk şey, "normal bir adam" olduğu. Onunla vakit geçirdiğinizde, şu anki konumuna göre biraz fazla normal olduğunu görürsünüz: komik, dürüst, açık sözlü ve tamamen iddiasız. Hak ettiği bir şey de var: La Liga'ya ulaşmayı "piyango" olarak nitelendiriyor, ancak bunda bir gerçeklik payı olsa da, tamamen doğru değil.Bu, emek, yetenek, azim, kişilik, sonsuz saatler ve yol boyunca bazen beklenmedik yerlerden alınan sayısız derslerin sonucudur. "Bir gün John Travolta'sın, ertesi gün Manolo Gonzalez'sin" diyor. "Geçen yılın Mart ayında bir gün, Espanyol'un teknik direktörü oldu; 45 yaşında ve neredeyse hiç tanınmayan, her zaman yaşadığı aynı dairede yaşayan, hiç "profesyonel" futbol antrenörlüğü yapmamış biri, birdenbire bir gecede oradaydı. Aslında, bir dakika: bir gecede mi? 10.000'den fazla gecede ne dersiniz? "" diyor. "."Aslında otuz yıldır, bu da işlerin yolunda gitmesinin, Gonzalez'in bu şekilde olmasının ve bu kadar başarılı olmasının bir nedeni. Espanyol'un yıllardır en popüler menajeri olan bu statüsü, zorla elde edilmedi. Başlangıçta ilan edilen bir hırs, "zirveye ulaşacağını ilan etmekle ilgili değil" diyor.Galiçya'nın küçük Folgoso do Courel kasabasında doğan Gonzalez'in ailesi onu üç yaşındayken Barselona'ya götürdü. Annesi Calle Valencia'da bir restoran işletiyordu ve o futbol oynuyordu. Bulgar oyuncuçabuk sinirlenen biri olduğu için ona Stoichkov lakabı takılmıştı ve iyi bir oyuncuydu, "" diyor. Olabileceği kadar iyi değildi. "" diye devam ediyor González.Yine de Manolo Marquez veya Francisco Lopez gibi insanların [daha alt seviyede] antrenörlük yaptığını gördüm ve düşündüm:Ama başladı: Martinenc, Sant Gabriel, Badalona. Nerede biteceği belli değildi. Belki de bitecekti ve henüz bir geçim kaynağı değildi. Gonzalez, 2018 yılına kadar otobüs şirketinden izin istemeden teknik direktörlük yaptı.2020'de, o zamanlar Segunda B'de olan Badalona takımı, Getafe'yi kupadan eledi. Dördüncü ligdeki Pena Deportiva'yı arka arkaya playofflara taşıdı. Temmuz 2023'te, aynı seviyedeki Espanyol'un B takımına, ligdeki diğer takımların sunduğundan daha düşük bir maaşla katıldı. Sonra, neredeyse bir yıl sonra, olan oldu: Espanyol'un birinci takımı ikinci ligdeydi, iki teknik direktörü, Luis García ve Luis Miguel Ramis'i göndermişlerdi ve durum umutsuzdu: "" olacaklardı" diye itiraf ediyor González.Gonzalez, Segunda'da 12 maçta takımının başındaydı ve kaybetmedi, playofflar yoluyla La Liga'ya yükseldi. Ancak bu, onun onlarla La Liga'ya gideceği anlamına gelmiyordu, çünkü o, kolayca vazgeçilebilecek acil bir iç çözümdü. Segunda B'de bile, bazı kulüpler onu küçük takımlar için bir teknik direktör olarak görüyordu.Espanyol'un sportif direktörü, başkalarının görmediği bir şey gördü. Segunda ve Segunda B'de yetenekli oyuncular ve antrenörler olmasına rağmen, birçok oyuncu ve antrenör etiketleniyor. İnsanlar şöyle diyebilir diye korkuyorsunuz:" Kamuoyu şöyle diyor: "Şu an Espanyol beşinci sırada ve kulüp yeniden iyimser bir havaya büründü. Yeni bir sahibi de var, Burnley'den Alan Pace kontrolü ele aldı. 13 yıl geçti ve her şey değişti: Tek başına veya tek bir yardımcısıyla yönetmekten, tüm bir teknik ekip ve hayal edilemeyecek kaynaklara sahip olmaya. Yüzlerce kişilik kalabalıklardan on binlerce kişilik kalabalıklara, en büyük stadyumlara deplasmana gitmeye. Maç başlamadan önce sessiz, boş stadyumda yaşadığı o an hala onu etkiliyor. Ve tabii ki maaşı da. Peki, o sıfırları ilk gördüğünde nasıl hissetti?Gonzalez gülüyor. "Elbette saflık geride kaldı? La Liga'nın ona uygun olmayan, onun doğal yeri olmayan kısımları var. "." Ancak Gonzalez, yılda 80'e yakın basın toplantısından hoşlanmasa da, dinleyicileri hoşlanıyor. O, saçmalıkları kesip atan, samimi ve karizmatik, akılda kalıcı sözler söyleme yeteneği olan, hoş karşılanan birisi. Ayrıca, çimlere bakarak, sonuçta çok da farklı olmadığını ısrarla vurguluyor. Hatta her zamanki gibi aynı köşe rutini bile var. Ve gülümseyerek, bunun hala işe yaradığını söylüyor.