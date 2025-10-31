Otobüs şoförlüğünden La Liga'da teknik direktörlüğe: Manolo!

La Liga'da geride kalan 10 haftada topladığı 18 puanla 5. sırada olan Espanyol, devasa bütçelere karşın mütevazı bütçesiyle sezonun sürpriz takımı oldu. Bu sihri yaratan kişiyse teknik direktör Manolo Gonzalez...
Barselona'da otobüs şoförlüğü yaparken bir yandan da teknik direktörlük yapan Manolo, bazı şanslı tesadüfler sayesinde ikinci ligde Espanyol'un başına geçti ve takımı mucizevi biçimde La Liga'ya yükseltti. Şimdi de Espanyol'u Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eder hale getirdi.
The Guardian'dan Sid Lowe, Barselona belediyesinde otobüs şoförlüğü yapan Manolo Gonzalez'in sarsıcı öyküsünü anlattı.
"46 yaşındaki Manolo Gonzalez, futbolcu olarak potansiyelini tam olarak gerçekleştiremedi ama teknik direktör olarak piramidin en altından La Liga'da beşinci sıraya kadar yükseldi.
Tusa otobüsünün şoförü Badalona'dan Barselona'ya ve Katalanya Bölgesel Ligi'nden La Liga'ya kadar gitti ve aradaki her istasyonda durdu.
Perşembe gecesi, Atletic Lleida, Kral Kupası ilk turunda Espanyol'u ağırlayacak. Lleida, İspanya'nın yarı profesyonel dördüncü liginde oynuyor ve geçen Cumartesi 125. yılını kutlayarak La Liga'ya yükselmiş olan rakibinden çok uzak bir dünyada. Ancak, misafir takımın yedek kulübesinde oturan adamda tanıdık bir şeyler olacak, tabii oturursa...
Lleida'nın teknik direktörü Gabri Garcia, "Manolo'yu tanıyorum çünkü kendi seviyemizde birbirimizle karşılaştık" diyor. "İkimiz de dipten geldik." Dip doğru, ama Manolo Gonzalez hiçbir şeyi değiştirmezdi, Garcia'nın yerinde olmaktan gurur duyuyordu. Manolo, uzun bir yolu aşarak en üst lige ulaştı.
İspanya'da bölgesel ligden 18 grupta 397 takımın yer aldığı Tercera'ya, teorik olarak hala amatör olan ve 80 takımdan oluşan dört bölgesel bölümden oluşan Segunda B'den Segunda'ya ve oradan da La Liga'ya kadar her yaş grubunda ve her seviyede teknik direktörlük yaptı. Bu yüzden, Barselona'ya giden Interurbano otobüsünün direksiyonundaki günlük işini bırakması yıllar aldı. Bu, onu oluşturan hikayenin bir parçası olarak çok uygun...
46 yaşındaki teknik adam, Espanyol'un antrenman sahasında, her maçın evrensel fon müziği olan tezahüratların arasında söylediği ilk şey, "normal bir adam" olduğu. Onunla vakit geçirdiğinizde, şu anki konumuna göre biraz fazla normal olduğunu görürsünüz: komik, dürüst, açık sözlü ve tamamen iddiasız. Hak ettiği bir şey de var: La Liga'ya ulaşmayı "piyango" olarak nitelendiriyor, ancak bunda bir gerçeklik payı olsa da, tamamen doğru değil.
Bu, emek, yetenek, azim, kişilik, sonsuz saatler ve yol boyunca bazen beklenmedik yerlerden alınan sayısız derslerin sonucudur. "Bir gün John Travolta'sın, ertesi gün Manolo Gonzalez'sin" diyor. "Futbolda işler hızla değişebilir ve bu bir uyarıdır, en fiyakalı saç modelinden kafanda tek bir saç teli kalmamasına, Saturday Night Fever'ın havalı yıldızından benim gibi birine ama bu her zaman kötü bir şey değildir."
Geçen yılın Mart ayında bir gün, Espanyol'un teknik direktörü oldu; 45 yaşında ve neredeyse hiç tanınmayan, her zaman yaşadığı aynı dairede yaşayan, hiç "profesyonel" futbol antrenörlüğü yapmamış biri, birdenbire bir gecede oradaydı. Aslında, bir dakika: bir gecede mi? 10.000'den fazla gecede ne dersiniz? "Geldiğinizde, sanki daha önce hiç teknik direktörlük yapmamışsınız gibi" diyor. "Düşünüyorum: 'Bir dakika, Ebro, Pena Deportiva, Badalona'da teknik direktör değil miydim? Sadece şimdi mi? Uzun zamandır teknik direktörlük yapıyorum."
Aslında otuz yıldır, bu da işlerin yolunda gitmesinin, Gonzalez'in bu şekilde olmasının ve bu kadar başarılı olmasının bir nedeni. Espanyol'un yıllardır en popüler menajeri olan bu statüsü, zorla elde edilmedi. Başlangıçta ilan edilen bir hırs, "zirveye ulaşacağını ilan etmekle ilgili değil" diyor. "Senin görevin oyuncularını daha iyi hale getirmek. Sonra kariyerin, hayatın seni nereye götürürse oraya gider."
Galiçya'nın küçük Folgoso do Courel kasabasında doğan Gonzalez'in ailesi onu üç yaşındayken Barselona'ya götürdü. Annesi Calle Valencia'da bir restoran işletiyordu ve o futbol oynuyordu. Bulgar oyuncu Stoichkov gibi çabuk sinirlenen biri olduğu için ona Stoichkov lakabı takılmıştı ve iyi bir oyuncuydu, "Ama yeterince iyi değildi" diyor. Olabileceği kadar iyi değildi. "Benim tavanım Segunda B'ydi. Fiziksel durumum ve kafam yüzünden. Bir oyuncuda istemediğim her şey bendim. Evet, aşırı rekabetçiydiydim, çok sık oyundan atılırdım ve kaybettiğimde annem benimle konuşmazdı ama iyi davranmazdım. Bana tavsiyede bulunacak kimse de yoktu. Paco Sanchez yönetimindeki Martinenc'te, bir oyuncu olarak almam gereken dersleri aldım, bunlar bir teknik direktör olarak işime yaradı. Temel olarak, istediğimi yaptım. Bir kaptan, hak etmiyorsa her hafta oynayamaz, iyi oynasa bile: bu yanlış bir mesaj verir. Şanslıyım, burada kimse öyle değil. Benim gibi biri olsaydı, oynamazdı. Kafam daha iyi olsaydı, kendime daha iyi bakardım." diye devam ediyor González.
"Orada iyi oyuncular var. Badalona'daki Abraham muhteşemdi, farkına vardığında, artık çok geçti. Önemli olan, seviyenize ulaşmak ve onu sürdürmek. Ronaldinho bir döneme damga vurmalıydı ama yapamadı, bu üzücü. La Liga'ya ulaşabilir miydim? Sanmıyorum. Daha iyi, daha uzun bir kariyerim olabilir miydi? Evet. Seçme şansım olsaydı, teknik direktör değil, birinci lig oyuncusu olurdum. Değişirdim. Onlara da bunu söylüyorum. Ama 16 yaşında teknik direktörlüğe başlamıştım. Bunu sevdiğim için yaptım; başarabileceğimi düşünmüyordum. Her zaman oynamıştım ama nasıl oynanacağını bilmiyordum. Antonio Sanchez adında bir teknik direktör, oyuna bakış açımı değiştirdi, bana nedenini gösterdi. Onun sayesinde teknik direktör oldum. Özellikle eleştiri ve baskı ile başa çıkma konusunda önemli bir diğer kişi, Real Madrid ve Espanyol'da oynamış olan Jose Ramón Preciado'ydu."
Yine de Manolo Marquez veya Francisco Lopez gibi insanların [daha alt seviyede] antrenörlük yaptığını gördüm ve düşündüm: 'Bu kadar yetenekli insanlar orada çalışırken ben nasıl antrenörlük yapacağım?"
Ama başladı: Martinenc, Sant Gabriel, Badalona. Nerede biteceği belli değildi. Belki de bitecekti ve henüz bir geçim kaynağı değildi. Gonzalez, 2018 yılına kadar otobüs şirketinden izin istemeden teknik direktörlük yaptı.
"Beşte kalkar, direksiyona geçer, otobüsümü sürer, dört civarında mesaim biter, antrenman yapar, sekizde eve gelirdim. Teknik direktörlük sertifikamı alırken geceleri çalışıyordum. İnsanlar şimdi tüm bunları görüyor, ama arkasında yatanları görmüyor. Daha sonra Segunda B'de şanslıydım: Geçimimi sağlayabiliyordum; çoğu kişi bunu başaramıyor. Sonra, ailenizin desteğiyle, bir risk almanız gereken an gelir: 'Teknik direktör olacağım.' Ya da olmayacağım ve bunun yerine istikrarlı bir işim olacak."
2020'de, o zamanlar Segunda B'de olan Badalona takımı, Getafe'yi kupadan eledi. Dördüncü ligdeki Pena Deportiva'yı arka arkaya playofflara taşıdı. Temmuz 2023'te, aynı seviyedeki Espanyol'un B takımına, ligdeki diğer takımların sunduğundan daha düşük bir maaşla katıldı. Sonra, neredeyse bir yıl sonra, olan oldu: Espanyol'un birinci takımı ikinci ligdeydi, iki teknik direktörü, Luis García ve Luis Miguel Ramis'i göndermişlerdi ve durum umutsuzdu: "Yükselmeyi başaramazlarsa "b*ku yemiş" olacaklardı" diye itiraf ediyor González.
"Benim için birinci takıma yükselmek bir piyango gibiydi," diyor. "Doğru zamanda doğru yerdeydim. 'Beni takıma almazlar. Yükselmeleri gerekirken B takımından birini nasıl takıma alırlar?' diye düşünüyorsunuz. Bu bir ölüm kalım meselesi, çünkü gerçekten de ölüm kalım meselesiydi. Ama bana yetenekli olup olmadığımı sordular ve ben de 'Tabii ki' dedim. Oyuncular bana inandılar; inanmasalardı, işim biterdi."
Gonzalez, Segunda'da 12 maçta takımının başındaydı ve kaybetmedi, playofflar yoluyla La Liga'ya yükseldi. Ancak bu, onun onlarla La Liga'ya gideceği anlamına gelmiyordu, çünkü o, kolayca vazgeçilebilecek acil bir iç çözümdü. Segunda B'de bile, bazı kulüpler onu küçük takımlar için bir teknik direktör olarak görüyordu.
Espanyol'un sportif direktörü, başkalarının görmediği bir şey gördü. Segunda ve Segunda B'de yetenekli oyuncular ve antrenörler olmasına rağmen, birçok oyuncu ve antrenör etiketleniyor. İnsanlar şöyle diyebilir diye korkuyorsunuz: "Bu adam La Liga'da başaramaz." Kamuoyu şöyle diyor: "Ligi bilmiyor, tecrübesi yok."
"Bana La Liga'da görev verirseniz ve işler yolunda gitmezse, bedelini sportif direktör öder. Bunu göze almak, sonuçlarına katlanmak için cesur olmak gerekir. La Liga'da ilk başta sonuçlar iyi olmadığında, oyuncular kolayca şöyle düşünebilirdi: "Genç bir teknik adam, birinci ligde yeni, onun gönderilmesini sağlayabiliriz ama tam tersi oldu."
Şu an Espanyol beşinci sırada ve kulüp yeniden iyimser bir havaya büründü. Yeni bir sahibi de var, Burnley'den Alan Pace kontrolü ele aldı. 13 yıl geçti ve her şey değişti: Tek başına veya tek bir yardımcısıyla yönetmekten, tüm bir teknik ekip ve hayal edilemeyecek kaynaklara sahip olmaya. Yüzlerce kişilik kalabalıklardan on binlerce kişilik kalabalıklara, en büyük stadyumlara deplasmana gitmeye. Maç başlamadan önce sessiz, boş stadyumda yaşadığı o an hala onu etkiliyor. Ve tabii ki maaşı da. Peki, o sıfırları ilk gördüğünde nasıl hissetti?
Gonzalez gülüyor. "Mourinho'nunkiler gibi sıfırlar değildi! Düşündüğünüz şey şu: 'Ödeyebileceğinizi ödeyin ve bir gün işler iyi gitmezse diye birazını biriktirin.'"
Elbette saflık geride kaldı? La Liga'nın ona uygun olmayan, onun doğal yeri olmayan kısımları var. "Biz işimizi yapmaya çalışan normal insanlarız ve ben bu kadar göz önünde olmayı, bir şeyler söylediğimizde insanların bunu yaymasını sevmiyorum." Ancak Gonzalez, yılda 80'e yakın basın toplantısından hoşlanmasa da, dinleyicileri hoşlanıyor. O, saçmalıkları kesip atan, samimi ve karizmatik, akılda kalıcı sözler söyleme yeteneği olan, hoş karşılanan birisi. Ayrıca, çimlere bakarak, sonuçta çok da farklı olmadığını ısrarla vurguluyor. Hatta her zamanki gibi aynı köşe rutini bile var. Ve gülümseyerek, bunun hala işe yaradığını söylüyor.
"Perşembe günleri hala gergin oluyorum. Gergin olmadığım, o enerjiyi hissetmediğim gün, yaşlandığımdan mı, çok param olduğundan mı, başka bir şeyden mi, o gün bırakacağım. Kazanmak, baskı nedeniyle bir rahatlamadır, birçok insanın size bağlı olduğunu bilirsiniz. Burası La Liga olduğu için, bu bir oyun değil, bir iş, bir şov. Ama biz bunu, rekabet etmeyi, zevk almayı gözden kaçırmamaya çalışıyoruz. Onlar futbolcular, sihirbazlar, sosyetikler değil. Ve size bir şey söyleyebilirim: belki tanıştığım insanlar açısından şanslıydım ama buraya geldiğimden beri, her şey çok saf. Çalışmak ve kazanmak isteyen, Segunda B'de olduğu gibi yaşayan, kendini adamış insanlar. "Bu başka bir dünya" diyemem. Neyse ki, benim deneyimime göre öyle değil."
