Osmanlıspor kazandı ama 2. Lig'e düştü!

TFF 1. Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, Balıkesirspor'u konuk etti.



Osmanlı Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Osmanlıspor'un 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada penaltıdan Mertan Öztürk, 58. dakikada Doğukan Efe, 62. ve 80. dakikalarda Beykan Şimşek kaydetti. Balıkesirspor'un gollerini ise 19. dakikada Emir Dede, 38. dakikada Foxi Kethevoama ve 66. dakikada Antonio Mrsic attı.



Başkent ekibi, mücadeleden galibiyetle ayrılmasına rağmen, Boluspor'un Eskişehirspor'u mağlup etmesiyle birlikte 30 puanla TFF 2. Lig'e düştü. Daha önce ligde kalmayı garantileyen Balıkesirspor ise 38 puanla 13. sırada yer aldı.



2017/18 sezonu sonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen ve geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkmak için playofflarda Gaziantep FK'ya penaltılarda kaybeden Osmanlıspor, 2019/20 sezonu sonunda da TFF 2. Lig'e düşmüş oldu.



