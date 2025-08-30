30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
16:30
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
16:30
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
16:30
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
14:30
30 Ağustos
M. United-Burnley
17:00
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
17:00
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
17:00
30 Ağustos
Wolves-Everton
17:00
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
17:30
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Osman Sungur'dan Fenerbahçe açıklaması!

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.

calendar 30 Ağustos 2025 12:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osman Sungur'dan Fenerbahçe açıklaması!
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, Trendyol Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları maçla ilgili, "Bu maç, sadece bir futbol karşılaşması değil; imparatorlukların başkenti olan İstanbul'un ışıltısı ile Cumhuriyet'in başkenti olan Ankara'nın mücadelesinin yeşil sahada yeniden karşılaşmasıdır." dedi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Osman Sungur futboldaki eşitsizlikler ile Fenerbahçe maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sungur, Türk futbolunun bugün paranın gölgesinde ağır bir imtihan verdiğini savunarak, "Süper Lig'de yer alan İstanbul kulüplerine sunulan ekonomik imkanlar futbolun en insani yönü olan rekabeti haksız kılıyor. Rakibimizin yollarını ayırdığı teknik adamına ödediği tazminat bile, ligdeki birçok takımın transfer bütçesinden fazla. Buna, biz de dahiliz. Fakat yine de bu eşitsizliğin bir bedeli vardır ki, 90 dakikanın sonunda sahada yalnızca en çok mücadele eden kazanır. Ben bu mücadeleye, futbola inanıyorum." ifadelerini kullandı.


Taraftardan zaman isteyen Sungur, "Taraftarımız şunu bilmeli. Kısıtlı bütçemize rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaktan kaçınmadık. Aramıza katılan yeni oyuncularımızın yeteneklerine güveniyorum. Yeni bir takım kuruluyor. Dünden yarına, bir günde olacak işler değil bunlar. Son iki yıl yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var, futbolda paniğe kapılmayacaksın, sakin olacaksın. Pazar günü Gençlerbirliği'nden, futbolcularımdan beklentim de bu." değerlendirmesinde bulundu.

Maç atmosferinin çok güzel olacağını aktaran Sungur, şunları kaydetti:

"Pazar günü, yazın son güzel günlerinden biri. Eryaman'da atmosfer çok güzel olacak, İstanbullu futbolseverler, Gençlerbirlikliler, hep beraber korakor bir mücadeleyi takip edeceğiz. Ayrıca bugün büyük zaferi kutluyoruz. Bu maçta stadyumda binlerce bayrak dağıtacağız. Gençlerbirlikliler, Fenerbahçeliler birlikte bu büyük zaferi şanlı bayrağımızı sallayarak kutlayacaklar. Fenerbahçe köklü bir kulüp, güçlü bir takım da kurma yolundalar. Sayın Ali Koç da kulübü için her türlü fedakarlıktan kaçınmayan bir başkan. Ankara onun da baba ocağıdır. Ama burası Ankara, Fenerbahçe için her zaman zor bir deplasmandır. Umarım onlar için Ankara'nın en güzel yanı Yahya Kemal'in dediği gibi İstanbul'a dönmek olur."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
