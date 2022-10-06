Osman Çakmak: 'Türk milleti hak ediyor'

İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Türk Milli Takımı'nda büyük sevinç yaşanıyor.



Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.



TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Osman Çakmak, Meksika karşısında net bir skorla galip geldiklerini kaydetti.



Bir oyun felsefeleri olduğunu aktaran Çakmak, "Misket oynasak kazanmamız lazım. Türk milleti bu mutluluğu hak ediyor. Futbol ekolü olan, bizden çok önce ampute futbola başlayan Meksika karşısında 5-0'lık net bir skorla galip geldik. Mutlu ve huzurlu bir şekilde Fas ile karşılaşacağız." dedi.



Futbolcularının performansını öven Çakmak, "Çocuklara söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Futbolun bütün doğrularını sergilediler, ben de kenardan resital izledim. Türk milleti bundan daha fazlasını hak ediyor. 85 milyon tek yürek olduğu zaman kimse bizim bileğimizi bükemez. İnşallah yarın da güzel bir sonuçla adımızı yarı finale yazdırırız." ifadelerini kullandı.



Osman Çakmak, futbolcu olarak finalde kaybettiği Dünya Kupası'nı teknik adam olarak kaldırmak istediğini aktararak, "Kaptanken bu kupayı alamadık, kısmet olmadı ama bu vatana bir borcumuz var. Türk milletini mutlu etmek boynumuzun borcu. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır." şeklinde görüş belirtti.



Ömer Güleryüz: "Çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz"



Meksika karşısında milli takım adına 3 gol atan milli ampute futbolcu Ömer Güleryüz ise, "Çeyrek finale çıktığımız için çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Yarın Fas ile karşılaşacağız. Bu takımı da geçip yarı finale çıkmak istiyoruz." diye konuştu.



Yarı final müsabakası Vodafone Park'ta yapılacağını aktaran Ömer, "İlk maçı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynamıştık. Doluluk oranı iyiydi ama boşluklar da vardı. Bu bizi üzmüş, bir burukluk yaşatmıştı. Cuma günü yarı final Vodafone Park'ta oynanacak. Fas'ı geçersek cuma günü tüm Türk halkının Vodafone Park'ı doldurmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye ile Fas arasındaki çeyrek final mücadelesi perşembe saat 20.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.





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