Osimhen ileride yalnızları oynuyor

Galatasaray, 2025'te başlayan ligin ikinci devresinde hem futbol hem de futbol olarak düşüşe geçerken, bunda hücum hattındaki sıkıntılar başrolü oynadı.
Sarı-kırmızılıların ataklarını organize eden ve gol yollarında etkili olan isimlerdeki düşüş, takıma doğrudan yansıdı:
* Barış Alper Yılmaz, son gollerini 12 Ocak'ta Başakşehir'e (2) attı. 9 maçtır suskun. Son üç maçın ikisinde 2 asist yapabildi.
* Yunus Akgün son golünü 4 Ocak'ta Göztepe'ye attı. Gol bulamadığı son 7 maçta 2 asisti var.
* Dries Mertens, 16 Aralık'taki Trabzonspor sınavından sonra 12 maçta gol atamadı, sadece 3 asist yaptı. Belçikalı'nın 6 maçtır gol pası da yok.
* Gabriel Sara, 16 maçtır ne gol ne de asist üretebildi. Brezilyalı orta saha son 2 asistini 28 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde (2-1) yaptı. [Nefes Gazetesi]
Sarı-kırmızılıların ataklarını organize eden ve gol yollarında etkili olan isimlerdeki düşüş, takıma doğrudan yansıdı:
* Barış Alper Yılmaz, son gollerini 12 Ocak'ta Başakşehir'e (2) attı. 9 maçtır suskun. Son üç maçın ikisinde 2 asist yapabildi.
* Yunus Akgün son golünü 4 Ocak'ta Göztepe'ye attı. Gol bulamadığı son 7 maçta 2 asisti var.
* Dries Mertens, 16 Aralık'taki Trabzonspor sınavından sonra 12 maçta gol atamadı, sadece 3 asist yaptı. Belçikalı'nın 6 maçtır gol pası da yok.
* Gabriel Sara, 16 maçtır ne gol ne de asist üretebildi. Brezilyalı orta saha son 2 asistini 28 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde (2-1) yaptı. [Nefes Gazetesi]