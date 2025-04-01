Osimhen ileride yalnızları oynuyor

Galatasaray, ligin ikinci yarısında hücum hattındaki formsuzluk nedeniyle düşüş yaşıyor. Barış Alper, Mertens ve Sara'nın istatistikleri alarm veriyor.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Osimhen ileride yalnızları oynuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2025 10:05
Galatasaray, 2025'te başlayan ligin ikinci devresinde hem futbol hem de futbol olarak düşüşe geçerken, bunda hücum hattındaki sıkıntılar başrolü oynadı.

Sarı-kırmızılıların ataklarını organize eden ve gol yollarında etkili olan isimlerdeki düşüş, takıma doğrudan yansıdı:

* Barış Alper Yılmaz, son gollerini 12 Ocak'ta Başakşehir'e (2) attı. 9 maçtır suskun. Son üç maçın ikisinde 2 asist yapabildi.

* Yunus Akgün son golünü 4 Ocak'ta Göztepe'ye attı. Gol bulamadığı son 7 maçta 2 asisti var.

* Dries Mertens, 16 Aralık'taki Trabzonspor sınavından sonra 12 maçta gol atamadı, sadece 3 asist yaptı. Belçikalı'nın 6 maçtır gol pası da yok.

* Gabriel Sara, 16 maçtır ne gol ne de asist üretebildi. Brezilyalı orta saha son 2 asistini 28 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde (2-1) yaptı. [Nefes Gazetesi] 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery