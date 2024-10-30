Osayi-Samuel: 'Türkiye'de başka bir takıma gitmem'

Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'YE İHANET ETMEM"



Öte yandan Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını söyleyen Osayi, " Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam." sözlerini sarf etti.









ayrılacağı öne sürülengeleceğine dair açıklamalarda bulundu.Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak,