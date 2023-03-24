Osayi oynadı, Nijerya kaybetti

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri A Grubu'nda Nijerya ile Gine Bissau karşı karşıya geldi. Nijerya, karşılaşamdan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Gine Bissau'ya galibiyeti getiren golü 29. dakikada Mama Balde attı.



Nijerya'da Fenerbahçeli Osayi Samuel 90 dakika sahada kaldı. Sivassporlu Ahmed Musa ise 87. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Gine Bissau, 7 puana yükseldi. Nijerya, 6 puanda kaldı.



Gruplarda bir sonraki maçlarda Nijerya, bu kez Gine Bissau ile deplasmanda karşılaşacak.





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