La Liga'nın 3. hafta karşılaşmasında Valencia ile Osasuna karşı karşıya geldi. Estadio de Mestalla Stadyumu'nda oynanan mücadele'yi Osasuna son dakikada attığı golle 2-1 kazandı.



24. dakikada Aimar Oroz'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Osasuna skoru koruyamadı. Maçın 80. dakikasında sahneye çıkan Hugo Duro karşılaşmaya dengeyi getirdi.



Maçın son anları olan 90+5'de rövaşata ile kaleyi deneyen Ignacio Vidal skoru 2-1'e getirerek takımına 3 puanı kazandırdı.



Bu sonuçla birlikte Valencia 6 puanda kaldı. Osasuna ise puanını 6'ya yükseltti.



Valencia gelecek hafta Alaves deplasmanına giderken, Osasuna sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.



