Osasuna, Valencia'yı son saniyede yıktı!

La Liga'nın 3. hafta karşılaşmasında Valencia sahasında Osasuna'ya son dakikada yediği golle 2-1 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Osasuna, Valencia'yı son saniyede yıktı!
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27 Ağustos 2023 22:32
La Liga'nın 3. hafta karşılaşmasında Valencia ile Osasuna karşı karşıya geldi. Estadio de Mestalla Stadyumu'nda oynanan mücadele'yi Osasuna son dakikada attığı golle 2-1 kazandı.

24. dakikada Aimar Oroz'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Osasuna skoru koruyamadı. Maçın 80. dakikasında sahneye çıkan Hugo Duro karşılaşmaya dengeyi getirdi.

Maçın son anları olan 90+5'de rövaşata ile kaleyi deneyen Ignacio Vidal skoru 2-1'e getirerek takımına 3 puanı kazandırdı.

Bu sonuçla birlikte Valencia 6 puanda kaldı. Osasuna ise puanını 6'ya yükseltti. 

Valencia gelecek hafta Alaves deplasmanına giderken, Osasuna sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. 

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