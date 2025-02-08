Orta sıralarda kritik mücadele!

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maç, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Ligde geride kalan bölümde 21 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, topladığı 28 puanla haftaya 8. sırada girdi.
Karadeniz ekibi ise 21 mücadelede 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle 27 puan topladı. Çaykur Rizespor, 23. hafta öncesinde 10. sırada yer aldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı.
Ligde geride kalan bölümde 21 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, topladığı 28 puanla haftaya 8. sırada girdi.
Karadeniz ekibi ise 21 mücadelede 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle 27 puan topladı. Çaykur Rizespor, 23. hafta öncesinde 10. sırada yer aldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı.