Oosterwolde'ye Icardi benzetmesi

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Jayden Oosterwolde, stoperde başladığı Twente maçında muhteşem bir kafa golüne imza attı. 22 yaşındaki oyuncunun Kadıköy'de takımına eşitliği getirdiği sayı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Hollandalı sol beke 'Mauro Icardi' benzetmesi yapıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Oosterwolde'ye Icardi benzetmesi
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25 Ağustos 2023 10:09
Son güncelleme 25 Ağustos 2023 10:10
Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde, Twente karşısında stoperde görev aldı. 22 yaşındaki oyucu, stoper bölgesinde görev yapan Luan Peres ve Serdar Aziz'in sakatlığında Rodrigo Becao'nun da riske edilmemesiyle bu pozisyonunda karşılaşmaya başladı.



32'DE SAHNEYE ÇIKTI, EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Kadıköy'de oynanan maçta 20. dakikada Manfred Ugalde'nin golünde kalesini kapatamayan Fenerbahçe, Hollanda ekibine çabuk cevap verdi. Sebastian Szymanski'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası çizgisi üzerinde düzgün bir kafa vuruşu yapan 22 yaşındaki oyuncu, Sarı Lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Twente altyapısından yetişen Oosterwolde, eski takımına karşı atıtğı golle sarı-lacivertli ekipte ilk kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Parma'dan transfer edilen Oosterwolde, daha önce çıktığı 9 maçta golle tanışamamıştı.

MUHTEŞEM KAFA GOLÜ! ICARDI BENZETMESİ...

Twente ağlarını sarsan ve takımına eşitliği getiren Oosterwolde, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Futbolseverler, kritik anda sahneye çıkan Oosterwolde'y, kafa vuruşlarıyla dikkat çeken Mauro Icardi'ye benzetti. 

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