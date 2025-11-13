13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Oosterwolde ve Mert Hakan için hapis istemi

Geçen sezonki Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

13 Kasım 2025 16:46 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 17:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Oosterwolde ve Mert Hakan için hapis istemi
Trendyol Süper Lig'in geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 3'er yıl 4'er ay 15'er güne kadar hapsini istedi.
 
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki stadyum müdürü Ali Çelikkıran ile tarafların avukatları katıldı.
 
Davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve eski teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın, "haksız tahrik altında vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 1'er yıl 3'er aydan 3'er yıl 4'er ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
 
Cumhuriyet savcısının mütalaasını okumasının ardından söz alan sanık avukatları, savunma yapmak için süre talep etti.
 
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarına savunma yapmak üzere süre verip duruşmayı, 15 Ocak'a erteledi.
 
-İDDİANEMEDEN
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.
 
İddianamede, 19 Mayıs'ta RAMS Park Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmeleri sonrasında olay çıktığı anlatılıyor.
 
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ile Metin Öztürk ve Erden Timur'un avukatları aracılığıyla savcılığa yaptıkları müracaat üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilen iddianamede, sahada görevli polis memurlarının yaka kamera kayıtlarının Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünden istendiği, gelen görüntülerin incelendiği ve kayıtların sessiz olduğu belirtiliyor.
 
İddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve soruşturma dosyasına sunduğu sağlık raporunda "servikal vertebra" (boyun kırığı) olduğunun tespit edildiği bilgisine yer veriliyor.
 
Çelikkıran'ın doktor raporlarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildiği ve sağlık durumuna ilişkin rapor aldırıldığı belirtilen iddianamede, rapora göre Çelikkıran'da tespit edilen C5 vertebra spinöz proçes kırığın, yaşamını tehlikeye sokmayan ancak basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, yaşam fonksiyonlarına orta derecede etkisi olduğunun bildirildiği aktarılıyor.
 
İddianamede, tüm dosya kapsamına göre, maç sonrasında saha içindeki müsabaka alanında gerçekleşen olaylar sırasında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atmak suretiyle darbettikleri ifade ediliyor.
 
Hulusi Belgü'nün arbede sonrasında Çelikkıran'ın arkasından gelerek saçını çektiği ve sırt kısmına vurduğuna dikkati çekilen iddianamede, şüphelilerin iştirak halinde müştekiye karşı suç işledikleri kaydediliyor.
 
İddianamede 5 sanığın, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri isteniyor.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
