GOL ŞOV YAPIYOR

Henry Onyekuru, AOL Football sitesine yeni transfer Mbaye Diagne'yi değerlendirdi.Nijeryalı futbolcu "Yeni transferler bize çok yardımcı olacak. Özellikle ligde çok sayıda gol atan Diagne'yi almak büyük bir başarı. Takımın hücum seviyesini mutlaka artıracaktır. Çok güçlü ve golcü bir futbolcu. Onunla birlikte çok daha tehlikeli bir takım haline geleceğiz. Rakip savunmaların işi artık çok zor olacak" dedi.Cimbom'un yeni transferi Mbaye Diagne idmanların en hırslı isimlerinden biri. Kongolü forvet oyuncusunun performansı teknik heyeti de bir hayli memnun ediyor. Dünkü Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte cezasını dolduran başarılı forvet, Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara dönecek.Cimbom'un yeni transferi Mbaye Diagne idmanların en hırslı isimlerinden biri.Kongolü forvet oyuncusunun performansı teknik heyeti de bir hayli memnun ediyor. Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte cezasını dolduran başarılı forvet, Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara dönecek.