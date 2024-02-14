Onuachu: "Trabzonspor'da mutluyum"

Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, "Premier Lig'e geri dönmek ister misin?" sorusuna, "Artık Trabzonspor'da mutluyum, benim gücüme göre, kaliteme göre oynuyorlar" cevabını verdi.

, Fotoğraf; AA
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Onuachu: 'Trabzonspor'da mutluyum'
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14 Şubat 2024 10:22
Southampton'dan 1 yıllığına 1.5 milyon euro'ya kiralanan Paul Onuachu'dan Trabzonspor'a müjde.

The Nation'a konuşan 29 yaşındaki Nijeryalı forvet, "Premier Lig'e geri dönmek ister misin?" şeklinde gelen soruyu şöyle cevapladı:

"Kim Premier Lig'de oynamak istemez ki? Ama eğer benim orada bulunduğum durumun aynısı olacaksa, istemezdim. Artık Trabzonspor'da mutluyum, benim gücüme göre oynuyorlar, benim kaliteme göre oynuyorlar. Bir futbolcu olarak her zaman sizin gücünüze göre oynayacakları bir kulübü seçmelisiniz. Tabii bunu kazanmak için de çok çalışmanız gerekiyor."

Trabzonspor'da bu sezon 16 maçta süre bulan Paul Onuachu, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

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