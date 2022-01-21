Önder Karaveli temkinli: Konuma göre plan!

Beşiktaş'ta Önder Karaveli, takıma müthiş bir ivme kazandırdı.



Siyah-beyazlılar, tecrübeli hoca yönetiminde çıktığı 9 resmi maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte Süper Kupa'yı da müzesine götüren Kartal'da artık yüzler gülüyor.



Beşiktaş Karaveli'nin gelişi öncesi Süper Lig'de 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken sonrasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan toplayarak zirveye doğru tırmanışa geçti.



Lider Trabzonspor'un 16 puan uzağında olan Beşiktaş'ta yönetim Şampiyonlar Ligi playoff turunu hedef olarak koydu. İlk iki sıraya gözünü diken siyah-beyazlılar, transfer politikasını ligi nerede bitireceklerine göre şekillendirecek.



