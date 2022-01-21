Önder Karaveli temkinli: Konuma göre plan!

Önder Karaveli yönetiminde çıkışa geçen Beşiktaş, ligi ilk ikide bitirip, Şampiyonlar Ligi play-off'larına katılmayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli temkinli: Konuma göre plan!
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21 Ocak 2022 13:10
Beşiktaş'ta Önder Karaveli, takıma müthiş bir ivme kazandırdı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli hoca yönetiminde çıktığı 9 resmi maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte Süper Kupa'yı da müzesine götüren Kartal'da artık yüzler gülüyor.

Beşiktaş Karaveli'nin gelişi öncesi Süper Lig'de 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken sonrasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan toplayarak zirveye doğru tırmanışa geçti.

Lider Trabzonspor'un 16 puan uzağında olan Beşiktaş'ta yönetim Şampiyonlar Ligi playoff turunu hedef olarak koydu. İlk iki sıraya gözünü diken siyah-beyazlılar, transfer politikasını ligi nerede bitireceklerine göre şekillendirecek. 

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