Önder Karaveli: "Kerem, milli takımda olabilir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Altay maçı öncesi açıklamalarda bulunurken, devre arası takıma geri dönen Kerem Kalafat'ın performansına da değindi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli: 'Kerem, milli takımda olabilir'
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19 Şubat 2022 18:52
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, takımın genç sağ beki Kerem Kalafat'ın milli takımda değerlendirilebileceğini söyledi.

Altay maçı öncesi açıklama yapan Karaveli, Kerem Kalafat için 'Takıma yeni bir sağ bek kazandırdınız' şeklinde gelen sözlere, "Ben Kerem'e bir fırsat tanıdım, oynadığı takımdan geri çağırdık. 2 yıl önce Beşiktaş'ta Avrupa maçında oynadı. Biz de ona güvendik. Son maçta orta yapmadı, gol pası verdi. Bizim de istediğimiz bu. Kerem'in gidişatından memnunum. Neden A Milli Takım'a aday bir sağ bek olmasın, nasıl Rıdvan Yılmaz sol bekse Milli Takım'da, Kerem de sağ bek için değerlendirilebilir." ifadeleriyle karşılık verdi.

Beşiktaş'ın sezon başı Uşakspor'a kiraladığı genç futbolcu, devre arası transfer döneminde takıma geri dönmüştü. Kerem, Türkiye Kupası'ndaki Göztepe ve ligdeki Adana Demirspor maçına 11'de başlarken, Adana deplasmanında Alex Teixeira'ya yaptığı asist ile alkış aldı.

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