Onana'ya İtalya'dan talip var!

Beşiktaş forması giyen Jean Onana'ya İtalya'dan bir talip çıktı.
LECCE KİRALAMAK İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan habere göre, Lecce'nin, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. İtalyan ekibinin Onana için transfer düşüncesinin Kamerunlu futbolcuyu kiralamak olduğu aktarıldı.
Yabancı sınırını azaltmak isteyen Beşiktaş'ın, Onana için gelecek tekliflere kolaylık sağlaması bekleniyor.
Beşiktaş, Onana'yı geçen yıl Lens'ten kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılarda geçen yıl Fenerbahçe derbinin ardından kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Onana, devre arası transfer döneminde ise Marsilya'ya kiralık olarak gitmişti.
Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Onana, siyah-beyazlı takımda çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı.
LECCE KİRALAMAK İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan habere göre, Lecce'nin, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. İtalyan ekibinin Onana için transfer düşüncesinin Kamerunlu futbolcuyu kiralamak olduğu aktarıldı.
Yabancı sınırını azaltmak isteyen Beşiktaş'ın, Onana için gelecek tekliflere kolaylık sağlaması bekleniyor.
Beşiktaş, Onana'yı geçen yıl Lens'ten kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılarda geçen yıl Fenerbahçe derbinin ardından kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Onana, devre arası transfer döneminde ise Marsilya'ya kiralık olarak gitmişti.
Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Onana, siyah-beyazlı takımda çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı.
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