Onana'ya İtalya'dan talip var!

Beşiktaş transfer haberleri: Lecce, Beşiktaş'tan Jean Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Onana'ya İtalya'dan talip var!
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29 Temmuz 2024 14:32
Beşiktaş forması giyen Jean Onana'ya İtalya'dan bir talip çıktı.

LECCE KİRALAMAK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Lecce'nin, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. İtalyan ekibinin Onana için transfer düşüncesinin Kamerunlu futbolcuyu kiralamak olduğu aktarıldı.

Yabancı sınırını azaltmak isteyen Beşiktaş'ın, Onana için gelecek tekliflere kolaylık sağlaması bekleniyor.



Beşiktaş, Onana'yı geçen yıl Lens'ten kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılarda geçen yıl Fenerbahçe derbinin ardından kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Onana, devre arası transfer döneminde ise Marsilya'ya kiralık olarak gitmişti.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Onana, siyah-beyazlı takımda çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı.

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