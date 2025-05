Ömer Faruk Yurtseven: 'Fenerbahçe'ye karşı mental üstünlüğümüz var'

Panathinaikos forması giyen milli oyuncumuz Ömer Faruk Yurtseven, Eurohoops'un sorularını yanıtladı.



Ömer Faruk Yurtseven, 4 yıllık NBA kariyerinin ardından bu sezon Panathinaikos ile EuroLeague'e dönüş yaptı.



27 yaşındaki milli oyuncumuz, Yunan temsilcisinde EuroLeague sezonunu 8.1 sayı 3.9 ribaund ribaund ortalamaları ile tamamladı.



Panathinaikos medya gününe konuk olan Eurohoops, Ömer Faruk ile sezonu, Anadolu Efes serisini ve Fenerbahçe Beko yarı final maçını konuştu.



Ömer, öncelikle Final Four için tebrik ederim. Profesyonel kariyerine NCAA'den önce başlamıştın aslında. Yine de kariyerinde ilk kez dakikalar ve rol anlamında böyle bir sezon geçirdin Geri kalan sezona baktığında sence normal sezon senin adına nasıl geçti?



"İyiydi, daha doğrusu sakatlığın dışında iyi geçti. Çok daha fazla şey yapabileceğimi düşünürken dediğim gibi o sakatlığın sezonun tam ortasında büyük bir engel olması, hiç beklemediğim bir şeydi. Yine de bence her şeyde bir hayır vardır. Bunun üstüne elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. En güçlü şekilde bitirip bu sezonu daha da anlamlandırmaya çalışıyoruz hep birlikte. Herkesin de, benim de planım bu şu an."



Lessort ile sezon başında iyi bir uyumun vardı. Bilhassa deplasmandaki Fenerbahçe maçında ikiniz büyük faktör olmuştunuz maçın kazanılmasında. Onun sakatlığı takımı elbette etkiledi ama seni nasıl etkiledi?



"Benim açımdan takımdaki rolümü arttırdı. O yokken bir ay kadar oynadım. O süreci sakatlanana kadar 11 sayı – 8 ribaund, 11 sayı – 9 ribaund ile çok iyi geçiriyordum. Nazar boncuğu oldu diyelim. Yine de dediğim gibi takımdaki rolüm arttığı için heyecanlıydım. Her şeye hazırdım yani o sırada.



Şimdi geri döndüğümde de aynı şekilde Lessort olmadığı için yine o yükü taşımam gerekiyor. Tabii böyle bir rol üstlenebilmek çok güzel bir his. Bu seviyede, Final Four seviyesinde bir takımı temsil edip, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışmak her basketbolcunun isteyeceği bir şey."



Final Four'da rakip Fenerbahçe sezonun en istikrarlı oynayan takımlarından biriydi. Türk takımına karşı oynamak elbette heyecanlı olacaktır senin açından ama sadece saha içinden konuşacak olursak onları yarı finalde değil de finalde görmek ister miydin?



"Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Amacımız şampiyonluk. Kime karşı oynarsak oynayalım amacımız kazanmak olacak. Türk takımı olsun, Yunan takımı olsun, İspanyol takımı olsun Bu bizim için hani 'onlara karşı şöyle, onlara karşı böyle' diye düşündüğümüz bir şey değil. Sahaya çıkıp kendi basketbolumuzu oynayacağız.



Fenerbahçe tüm sezonu istikrarlı bir şekilde geçirdi. Yine de hem İstanbul'da, hem de iç sahada onlara karşı iyi oynayıp kazandık. Bence mental olarak Fenerbahçe'ye karşı bir üstünlüğümüz var. Maçın başından sonuna kadar bu üstünlüğü sahaya yansıttığımız sürece maç bizim olacaktır."



Peki Fenerbahçe'den yetişmiş bir oyuncu olarak duygusal anlamda nasıl bakıyorsun bu maça?



"Benim işim, oynayabileceğim en iyi basketbol oynamak. Fenerbahçe'ye saygı göstermek istiyorsam buna yüzde yüz sadık kalmalıyım. Bir takıma veya bir oyuncuya saygı göstermek istiyorsan oynayabileceğin en iyi oyunu oynaman gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışacağım.



Umarım elimden gelenin en iyisini yaparım. Umarım takım olarak çok iyi oynarız, umarım karşı takımdakiler çok kötü oynar (gülüyor). Dediğim gibi sonuçta bu bir rekabet, bizim işimiz rekabetçi olmak. Bence duygusal yaklaşmak, profesyonelliği bozan bir şey."



Saha içinde Fenerbahçe'ye teknik olarak nerelerde üstün olduğunuzu düşünüyorsun?



"(Khem) Birch ile sürekli switch yapıyorlar. Dolayısıyla switch yaptıklarında kısalarına karşı içeriden çok fazla sayı bulabilirim, Wenyen (Gabriel) de aynı şekilde içeriden sayı bulabilir. Kostas (Sloukas) ve Kendrick (Nunn) de switch yaptıklarında Birch'e atak edebilir. Ofansif anlamda oradan sonuç bulabiliriz. Savunma olarak bence çok iyiyiz. Özellikle topa iki oyuncu gittiği zaman arka taraf devrilen uzunla fiziksel olarak iyi baş ettiğinde rakiplerimizin opsiyonlarını kapatabiliyoruz.



Bu tür şeyler bizim için çok önemli olacak. Birch dışındaki uzunlar oynadığında ise ikili oyunlarla onlara atak edebilmek bence çok önemli olacak. Özellikle Kendrick ve Kostas bu konuda etkili olabilir. Zaten Kostas, ikili oyunlarda boş adamı bulmak konusunda çok iyi. Ona çok saygım var o açıdan. Kendrick de sezonun MVP'si zaten.



Dediğim gibi switch yaptıklarında içeriden cezayı kesebilmek veya kısalar üzerinden uzunlarına atak edebilmek önemli olacak. Mesela 'hedge' yapıyorlarsa ona göre atak etmeye çalışmak Bence ikili oyunlardan sonuç almak ve savunmada topa iki kişiyi yolladığımız zaman yardımlara dikkat etmek önemli olacak. Sonuçta Nigel Hayes-Davis'e veya kısalarına iki kişi yollamamız gerekecek. Dolayısıyla arka taraf da işini yüzde yüz yaparsa bence Fenerbahçe'ye karşı çok iyi bir maç çıkaracağız."