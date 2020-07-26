Ömer Faruk Beyaz: 'Çok büyük bir şey bu'

16 yaşında Fenerbahçe kaptanlık pazubandını Emre Belözoğlu'nun taktığı Ömer Faruk Beyaz, Rizespor maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.



Ömer Faruk Beyaz, "Emre Ağabey, Avrupa'da ve her yerde başarıları olan bir oyuncu. Fenerbahçe için çok büyük oyuncu. Onla aynı sahada olmak çok büyük şey. Çok mutlu oldum ben. Pazubandı vermesini beklemiyordum. Maç esnasında öğrendim." dedi.



"Maçtan önce konuştuk. Dargınlık varsa giderdik." diyerek sözlerini sürdüren genç oyuncu, "Maç çok iyi gitti. İlk 11 çıktığım bir maçta ilk kez kazandık. Galibiyet çok başka. Ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı.



Bu yaşta büyük bir gurur yaşadığını da söyleyen Ömer Faruk, "16 yaşındayım, kaptanlık büyük gurur. Gelecek sezon daha çok şans bulurum. Taraftarımızla birlikte maça çıkamadım. O anı görmek, yaşamak istiyorum. 16 yaşında Fenerbahçe kaptanı olabilmek çok büyük bir şey..." diye konuştu.



