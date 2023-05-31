Ömer Erdoğan: "Bize yakışmayan goller yedik''

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, maçın ikinci yarısında basit hatalardan goller yediklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ömer Erdoğan: 'Bize yakışmayan goller yedik''
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31 Mayıs 2023 00:22
Son güncelleme 31 Mayıs 2023 00:24
Spor Toto Süper Lig'in 36.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maç sonrası açıklamalarda bulundu. 

 Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bugünkü performanstan ve skordan memnun olmadığını belirtti.

Özellikle kendi sahalarında galibiyetle ayrılmak istediklerini anlatan Erdoğan, "Ama maalesef maçın ikinci yarısında çok basit hatalardan, çok basit goller yedik. Bize yakışmayan goller, yedik. Kendi işimizi kendimiz halletmek istiyorduk. Maçın önemini hafta içi oyuncularıma tekrar tekrar hatırlattım. Maalesef sahada istediğimiz oyunu ve mücadeleyi sergileyemedik." dedi.

Erdoğan, maça gelen taraftarlardan özür dileyerek, "Şimdi son bir Trabzonspor deplasmanı var. İnşallah oraya da iyi hazırlanıp, sezonu iyi bir şekilde bitiririz." diye konuştu.

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