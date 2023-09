Ömer Erdoğan: 'Bertuğ ekol olacak'

A Milli Takım forması ile ilk kez sahaya adım attığı Ermenistan maçında ağları havalandıran Bertuğ Yıldırım, performansı ile de alkışları topladı.



Teknik direktör Stefan Kuntz, ilk 11'de Bertuğ'a şans vermediği için eleştirilirken oyuncunun kariyer çıkışını yapmasını sağlayan Ömer Erdoğan, oyuncuyu değerlendirdi.



21 yaşındaki forveti, 2021-22 sezonunda Sarıyer'den Hatayspor'a transfer eden Ömer Erdoğan, milli futbolcunun sadece saha içinde değil saha dışında da iyi bir karakter olduğunu vurgularken antrenmanlardaki çalışkanlığının da altını çizdi.



"GÖZÜ KARADIR TEKMEYE KAFA SOKAR"



Bertuğ Yıldırım'ı Sarıyer'den transfer ederken tereddüt yaşadınız mı? Hangi özelliklerine göre aldınız? Nasıl bir ışık gördünüz?



Bertuğ, Sarıyer'de olduğu dönemde süre alamıyordu. Bir tavsiye üzerine İstanbul'a gelerek bizzat canlı izledim. O dönem yaşına rağmen çok iyi bir fizik yapısı vardı. Oyuncuda potansiyel gördüm. Yeteneğine inanarak Hatay'a transfer ettim. Tabii iş, Hatay'a getirmekle bitmedi. Oyuncunun hem fiziksel gelişimini hem de atletik performansını artırmak için hocalarımızla çok çalıştık. Alt ligden aldığınız oyuncuyu Süper Lig seviyesine çıkarmak kolay değil. Ancak Bertuğ'un en büyük özelliği, çalışmayı çok sevmesi. Her antrenmanı aynı ciddiyetle yaptı. İdmanlarda gözü kara, her ikili mücadeleye korkusuzca giriyor ve öğrenmeye açık bir oyuncu profili çiziyordu.



"BİR YERE BIRAKMADIM"



Başkanımız İskenderun'a kiralık vermek istedi. Fakat ben kabul etmedim. Ona bu gayreti ve çalışmasının karşılığı olarak o sezon Hatayspor'da oynama fırsatı tanıdım. İlk sezon biri ilk 11 olmak üzere 16 kez forma verdim. İnanıyorum ki Türk futbol dünyası, Bertuğ'un başarısını çok konuşacaktır. Bertuğ Yıldırım ile ilgili verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu Milli Takım'da ilk maç olmasına rağmen gösterdiği performans, Fransa'ya; Rennes'e transfer olması bize gösteriyor.



"ONDAN UMUTLUYUM"



Bertuğ, ilk milli maçında golünü de attı. Milli Takımımızı mağlubiyetten kurtardı. Ay-Yıldızlılar'daki santrfor sorununu çözebilir mi?



Bertuğ'un ilk milli maçında gol atmasına hem ülkem adına hem Bertuğ'un adına çok sevindim. İnşallah Kenan Yıldız, Enis Destan ile birlikte yeni bir ekol yaratırlar. Ben çok umutluyum.



"AİLEDEN EĞİTİMİ ÇOK İYİ"



Son dönemlerde genç futbolcular, Avrupa'ya transfer olsa da oynayamadan geri dönüyorlar. Rennes'in yolunu tutan Bertuğ'un geleceğini nasıl görüyorsunuz? Arda Güler gibi dev kulüplere gitme potansiyeli sizce nasıl?



Bertuğ çok iyi bir aile eğitimi almış. Babası eski bir futbolcu (Savaş Yıldırım). Çok saygılı, efendi, çalışmayı çok seviyor. Onun bu özelikleri eminim ki onu daha iyi yerlere taşıyacaktır.



"15 MİLYON EURO PARA KAZANDIRDIK"



Türkiye, sizi Hatayspor'daki başarınızdan tanıdı. Hatay'dan ayrılırken misyonunuzu bitirmiş miydiniz?



Hatayspor'da çok güzel ve çok özel 2 sene geçirdim. Orada tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkmış ve neredeyse sıfırdan kurduğumuz takımla iki sene Türk futboluna renk kattık, ses getirdik. Hem de bunları sıfır bedelle transfer ederek yaptık. Kimler yoktu ki... Boupendza, Adekugbe, Lobjanidze ve Bertuğ Yıldırım... Bu oyuncular aynı zamanda kulübe yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli kazandırdı.



"GELECEK İÇİN AVRUPA'YA AÇILMALIYIZ"



Büyük takımda ve Avrupa'da çalışma hayaliniz var mı?



Benim hayalimde yurt dışında çalışmak var. İleride Allah nasip ederse yurt dışında bir Türk teknik direktör olarak ülkemi temsil etmek istiyorum. Avrupa'da maalesef Türk hoca ekolünü yaratamadık. Fatih Terim hocamız dışında daha önce gidebilen de olmadı. Gelecek için, Avrupa'da Türk hoca ekolü yaratmak için oralarda olmalıyız.



"MİLLİ TAKIM HERKESİN HAYALİ"



Milli Takım sizin için uzak hedef mi ?



Milli Takım'da çalışmak, her Türk teknik direktörün olduğu gibi benim de hayalim ve hedefim. Orada kendimi görmek isterim.