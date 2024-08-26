Omar Colley, Yunanistan'a gidiyor!

PAOK, Beşiktaş'tan Omar Colley ile ilgileniyor. 31 yaşındaki futbolcu, Yunan ekibiyle prensip anlaşması sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Omar Colley, Yunanistan'a gidiyor!
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26 Ağustos 2024 16:14
Son güncelleme 26 Ağustos 2024 17:24
Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin ardından Omar Colley'i gözden çıkardı.

Yunan basınından SDNA'da yer alan habere göre, PAOK, Colley'yi kadrosuna katmak istiyor.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

PAOK'un 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşması sağladığı belirtildi. Yunan ekibi, Colley'yi kadrosuna katmak için deneyimli savunma oyuncusunun Beşiktaş ile yollarını ayırmasını bekliyor.

Omar Colley'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş, Gambiyalı savunma oyuncusunu 2023 ara transfer döneminde Sampdoria'dan kadrosuna katmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 GOL ATTI

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Beşiktaş forması altında 46 maça çıkan Colley, 8 gol attı.





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