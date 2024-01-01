Olympiakos yeni transferini açıklamak üzere

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Gelson Martins transferini bitirmek üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Olympiakos yeni transferini açıklamak üzere
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01 Ocak 2024 16:20
Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Olympiakos ilk transferini gerçekleştirmek üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Olympiakos son olarak Monaco'da forma giyen Gelson Martins'i kadrosuna katmak üzere.

Haberin detaylarında Olympiakos bu transfer için Monaco'ya bonservis bedeli ödemeyecek ancak Monaco'nun bir sonraki satışından %10 pay alacak.

129 MAÇA ÇIKTI

2019 yılında 30 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Gelson Martins 4 sezonda 129 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 16 gol, 14 asistlik skor katkısı sağladı.

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