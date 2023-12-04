Olympiakos, Carlos Carvalhal'ı göreve getiriyor

Yunanistan ekiplerinden Olympiakos, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal'ı göreve getirmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Olympiakos, Carlos Carvalhal'ı göreve getiriyor
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04 Aralık 2023 17:34
Teknik direktör Diego Martinez ile yollarını ayıran Yunan ekibi Olympiakos, takımın başına tanıdık bir ismi getirmeye hazırlanıyor.

Portekiz basınında yer alan haberde; Olympiakos'un, bir dönem Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapmış olan Carlos Carvalhal ile anlaşma sağladığı ve kısa süre içinde anlaşmanın resmiyete döküleceği kaydedildi.

2011-12 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı 47 maçta 22 galibiyet 9 beraberlik 16 mağlubiyet almıştı.

Carvalhal kariyeri boyunca; Braga, Sporting Lizbon, Başakşehir, Swansea ve Celta Vigo gibi önemli kulüplerde de görev yapmıştı.

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