ÖLÜM KOL GEZERKEN MAÇ OYNANIR MI?

SAHADAN KAÇAN BİR KULÜP DEĞİLİZ

SENEYE LİGDEN ÇEKİLMEK GEREKİR

ELEŞTİRİLERİMİZ VAR AMA ŞİMDİ ZAMANI DEĞİL

BU İŞ TFF'YE BIRAKILAMAZ!

GEÇMİŞ OLSUN

Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçları oynatmak için insan hayatını hiçe saydığını dile getiren Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Gökhan Saral, "" dedi.Karadeniz Gazetesi'ne telekonferans yöntemiyle röportaj veren Gökhan Saral, korona virüs salgını nedeniyle sadece Türkiye'de değil dünya genelinde sportif müsabakaların askıya alındığını belirterek şunları söyledi:"Bu salgın süreci, dünyadaki bütün insanlara, her şeyin başının sağlık olduğunu bir kez daha gösterdi. Spor camiası da bu işten etkilendi. Trabzonspor'umuz yarışı zirvede götürüyordu. İnanıyorum ki; bu sezon sonuçlansa takımımız şampiyonluğu göğüsleyecekti. Fakat insan sağlığı doğal olarak ön plana çıkınca süreç kesintiye uğradı. Salgının ölümcül tehlikesi henüz bitmemişken, ülkemizde her gün 50'den fazla insanın hayatını kaybettiği bir ortamda ve üstelik bilim insanlarının tehlikeli görmelerine rağmen TFF kalan maçları oynatmakta ısrarlı. Bunu anlamak mümkün değil. Birçok kulübün sporcu, çalışan ve hatta üst yönetimde virüs vakaları var. Ölüm kol gezerken maçlar nasıl oynanacak?"Saral sözlerini şöyle sürdürdü: "Trabzonspor, İstanbul dükalığına başkaldıran, Anadolu'nun devrimcisi, emeğin ve alın terinin vücut bulduğu bir kulüptür. Hak etmediği başarıyı istemez, kabul etmez, entrikayla elde edilen başarıyı namussuzluk sayar. Bugün salgını bahane ederek şampiyon olmayı isteyen bir kulüp de değildir, asla olmaz. Trabzonspor sahadan kaçmaz. İsteriz ki; aslanlar gibi mücadele ederek şampiyon olalım. Fakat bugün şartlar buna müsait değil. TFF bir oyun kurguluyor, 'Maçları oynatacağım' diyor. Futbolcusundan teknik heyetine herkesin ölümle burun buruna olduğu bir ortamda bu ısrarı yapıyor. Biliyorlar ki; bugün hiç kimse hayatını riske atarak futbol oynamaz.Trabzonspor camiasının, TFF'nin oyununu bozması gerektiğini de savunan Saral, "Avrupa'da birçok lig tescil edildi. Türkiye'de de süper lig tescil edilebilir. Biliyoruz ki; 2010-2011 sezonunda şampiyonlar ligine gitmesine rağmen Trabzonspor'un şampiyonluğunu tescil etmeyen TFF, bugün de bunu yapmayacak. O nedenle başta Trabzonlu siyasetçiler olmak üzere bütün kanaat önderlerinin, bordo-mavi atkıyla poz verip şov yapanların bugün susmaması, ortalığı ayağa kaldırması gerekiyor. Sahada kaybettiremedikleri Trabzonspor'a masada kaybettirmeyi alışkanlık haline getirenlere 'Yeter artık' demenin günüdür. İnsan yaşamını bile hiçe sayarak Trabzonspor'un hakkını gasp etmeye çalışan baronlara bugün karşı çıkılmazsa, 2010-2011 sezonunun aynısı yaşanacak ve bu durum taraftarımızı sokağa dökmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.Zira alın teriyle alınamayan, 'Sahadaki ve masadaki oyunlarla belirlenen bir şampiyonluk için mücadeleye değmez' demek lazım" diye konuştu.Trabzonspor'da yöneticilik yaptıkları dönemle ilgili olarak haksızlıklara uğradıklarını da ifade eden Saral, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yönetim olarak hatalarımız olmuştur. Bunları konuşmaktan çekinmem. Fakat mevcut yönetim, kendilerinin de hataları olmasına rağmen bize çok haksızlıklar yaptı, bir yıl boyunca bizi toplumun önüne attı. Elbette söyleyecek çok sözümüz var ama bunları konuşacağımız gün bu gün değil. Ben şike ile mücadelede maddi-manevi çok bedel ödedim. Trabzonspor'umuza helali hoş olsun. Aziz Yıldırım başta olmak üzere Fenerbahçe yöneticileriyle mahkemelik oldum, ceza aldım ama Trabzonspor camiasından ve mevcut yönetimden tek bir kişi bile yanımda olmadı, ona da eyvallah. Bunları başka zaman konuşuruz ancak bugün bir kez daha altını çizerek söylüyorum ki; ses yükseltme zamanıdır. Trabzonspor yönetiminin yanındayım. Trabzonspor'un hakkını savunma noktasında üzerime düşen her görevi yapmaya hazırım. Kırgınlıkları, küskünlükleri öteleyerek sorgusuz sualsiz ne yapmamız gerekiyorsa yapalım, yeter ki bu camianın hakkını göz göre göre bir kez daha kimseye yedirmeyelim.""Dünyada şu ana kadar 300 binden fazla, ülkemizde ise 4 binden fazla insanın canını alan salgın hafife alınamaz. Sağlık Bakanı ve bilim insanları, 'Evlerinizden çıkmayın, kimseyle yan yana gelmeyin, aranızda en az 2-3 metre mesafe olsun' diye bas bas bağırıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanların evlerinden çıkmaları yasak. Bu yaş grubundaki insanlar, bütün kulüplerin sporcu, teknik ekip ve yönetim kadrolarında da var. Böylesine hassas bir dönemde, futbol maçlarının oynatılması kararı TFF'ye bırakılmamalı. Allah korusun yarın maçlar oynanırken bir futbolcu virüs kapıp yaşamını yitirirse bunun sorumlusu kim olacak, TFF mi? Ya da maçlar başladığında sporcular arasında virüs salgını olursa TFF lige yeniden ara vermek zorunda kalmayacak mı? Yoksa asıl amaç; bütün riskleri göze alıp bir iki maç oynatmak ve Trabzonspor'u liderlikten düşürdükten sonra ligi tescil etmek midir? Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum ki; bir insanın hayatı bin şampiyonluktan daha kıymetlidir. TFF yönetimi, maçları oynatmakta ısrar ederek adeta 'insan hayatına kast' suçu işlemektedir.""Çalışanlarında, oyuncularında ve yöneticilerinde virüse rastlanılan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, B.B. Erzurumspor, Sancaktepe FK, Tuzlaspor ve İnegölspor kulüplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hastalara acil şifalar diliyorum."