Olimpos'ta Cumhuriyet kutlaması

Olimpos'ta TODOSK üyeleri, Cumhuriyet'in 101. yılını kaya tırmanışı yaparak ve Türk bayrağı açarak coşkuyla kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Olimpos'ta Cumhuriyet kutlaması
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29 Ekim 2024 14:20
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tırmanış yapıldı.

Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nı, Olimpos'ta kaya tırmanışı yaparak ve Türk bayrağı açarak kutladı.

Kulübün Başkanı Hasan Altuntaş, 23 yıl önce kulüp sporcularıyla kaya tırmanışı ve doğa sporları yaparak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya başladıklarını söyledi.

Her geçen yıl aralarına yeni üyelerin katıldığını anlatan Altuntaş, "Bu yıl Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümü. Kumluca'ya bağlı Türkiye'nin en iyi kaya tırmanışı ve doğa sporları rotalarının bulunduğu Olimpos'ta dört gün süren kaya tırmanışı şenliği gerçekleştirdik. Bugün de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için arkadaşlarımız kaya tırmanışı yaptı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar." diye konuştu.

 
 
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