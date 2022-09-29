Olimpiyat şampiyonu Farah, sakatlığı nedeniyle Londra Maratonu'ndan çekildi

İngiliz atlet Muhammed Farah, kalçasındaki sakatlık nedeniyle Londra Maratonu'ndan çekildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Olimpiyat şampiyonu Farah, sakatlığı nedeniyle Londra Maratonu'ndan çekildi
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29 Eylül 2022 16:23
Somali asıllı İngiliz atlet Muhammed Farah, kalçasındaki sakatlık nedeniyle 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek Londra Maratonu'ndan çekildi.

Maratona katılmak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten 39 yaşındaki sporcu, çabalarının yeterli olmadığını ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Kariyerinde 4 olimpiyat, 6 dünya şampiyonluğu bulunan Farah, bugüne kadar Londra Maratonu'na üç kez katılırken, 2018'de üçüncü olarak en iyi derecesini elde etti.

İngiliz atlet, aynı yıl 2 saat 5 dakika 11 saniyelik dereceyle kazandığı Şikago Maratonu'nda Britanya rekoru kırdı.

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