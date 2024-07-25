Branş Sporcu Disiplin - Sıklet Olimpiyata katılım sayısı Yaş Atıcılık İsmail Keleş 10 metre havalı tabanca Üç kez 36 Atıcılık Yusuf Dikeç 10 metre havalı tabanca Dört kez 51 Atıcılık Şimal Yılmaz 10 metre havalı tabanca - 21 Atıcılık Şevval İlayda Tarhan 10m Havalı Tabanca - 24 Atıcılık Sena Can Skeet - 22 Atıcılık Oğuzhan Tüzün Trap Üç kez 41 Atıcılık Rümaysa Pelin Kaya Trap - 23 Atletizm Kaan Kigen Özbilen Maraton Bir kez 38 Atletizm Kayhan Özer 100 metre Bir kez 26 Atletizm Ersu Şaşma Sırıkla atlama Bir kez 24 Atletizm Salih Korkmaz 20 km yürüyüş Bir kez 27 Atletizm Meryem Bekmez 20 km yürüyüş Bir kez 23 Atletizm Tuğba Danışmaz 3 adım atlama - 24 Atletizm Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli İki kez 37 Atletizm Ayşe Tekdal Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak Bir kez 24 Atletizm Mazlum Demir Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak - 20 Atletizm Berke Akçam 400 metre engelli - 22 Atletizm Alperen Acet Yüksek atlama - 26 Atletizm Buse Savaşkan Yüksek atlama - 25 Atletizm Emel Dereli Gülle atma İki kez 28 Atletizm Necati Er 3 adım atlama Bir kez 27 Atletizm Özkan Baltacı Çekiç atma Bir kez 30 Atletizm Eda Tuğsuz Cirit atma Bir kez 27 Badminton Neslihan Yiğit Arın Tek kadınlar İki kez 30 Yol Bisikleti Burak Abay Yol yarışı - 28 Boks Buse Naz Çakıroğlu 50 kilo Bir kez 28 Boks Hatice Akbaş 54 kilo - 23 Boks Esra Yıldız Kahraman 57 kilo Bir kez 27 Boks Gizem Özer 60 kilo - 23 Boks Busenaz Sürmeneli 66 kilo Bir kez 26 Boks Samet Gümüş 51 kilo - 23 Boks Tuğrulhan Erdemir 71 kilo - 25 Boks Kaan Aykutsun 80 kilo - 21 Artistik Cimnastik Ferhat Arıcan Takım-Bireysel İki kez 30 Artistik Cimnastik Adem Asil Takım-Bireysel Bir kez 25 Artistik Cimnastik Ahmet Önder Takım-Bireysel Bir kez 28 Artistik Cimnastik İbrahim Çolak Takım-Bireysel Bir kez 29 Artistik Cimnastik Emre Dodanlı Takım-Bireysel - 21 Eskrim Enver Yıldırım Kılıç - 28 Eskrim Nisanur Erbil Kılıç - 21 Güreş Hamza Bakır Grekoromen 130 kilo - 23 Güreş Ali Cengiz Grekoromen 87 kilo - 28 Güreş Enes Başar Grekoromen 60 kilo - 31 Güreş Burhan Akbudak Grekoromen 77 kilo - 29 Güreş Taha Akgül Serbest 125 kilo Üç kez 33 Güreş İbrahim Çiftçi Serbest 97 kilo - 26 Güreş Buse Tosun Çavuşoğlu Kadınlar 68 kilo Bir kez 28 Güreş Nesrin Baş Kadınlar 62 kilo - 22 Güreş Zeynep Yetgil Kadınlar 53 kilo - 23 Güreş Evin Demirhan Yavuz Kadınlar 50 kilo Bir kez 29 Güreş Yasemin Adar Yiğit Kadınlar 76 kilo İki kez 32 Halter Muhammed Furkan Özbek Erkekler 73 kilo Bir kez 23 Judo Tuğçe Beder Kadınlar -48 kilo - 24 Judo Fidan Ögel Kadınlar -70 kilo - 22 Judo Kayra Özdemir Kadınlar +78 kilo İki kez 36 Judo Salih Yıldız Erkekler -60 kilo - 23 Judo Vedat Albayrak Erkekler -80 kilo Bir kez 31 Judo Mihael Zgank Erkekler -90 kilo Bir kez 30 Judo İbrahim Tataroğlu Erkekler +100 kilo - 18 Judo Muhammed Demirel Erkekler -66 kilo - 21 Okçuluk Mete Gazoz Klasik Yay Erkek Takım İki kez 25 Okçuluk Ulaş Berkim Tümer Klasik Yay Erkek Takım - 22 Okçuluk Muhammed Abdullah Yıldırmış Klasik Yay Erkek Takım - 20 Okçuluk Elif Berra Gökkır Kadınlar Klasik Yay Bireysel - 17 Kürek Elis Özbay Tek çifte (1X) - 22 Masa Tenisi Sibel Altınkaya Tek kadınlar - 31 Modern Pentatlon İlke Özyüksel Mihrioğlu Kadınlar İki kez 27 Modern Pentatlon Buğra Ünal Erkekler - 27 Tekvando Merve Dinçel Kavurat 49 kilo - 24 Tekvando Hatice Kübra İlgün 57 kilo Bir kez 31 Tekvando Nafia Kuş Aydın 67 kilo Bir kez 29 Tekvando Hakan Reçber 68 kilo Bir kez 24 Tekvando Emre Kutalmış Ateşli +80 kilo - 23 Voleybol Eda Erdem Dündar Takım İki kez 37 Voleybol Aslı Kalaç Takım Bir kez 28 Voleybol Beyza Arıcı Takım - 28 Voleybol Cansu Özbay Takım Bir kez 27 Voleybol Derya Cebecioğlu Takım - 23 Voleybol Ebrar Karakurt Takım Bir kez 24 Voleybol Elif Şahin Takım - 23 Voleybol Hande Baladın Takım Bir kez 26 Voleybol Gizem Örge Takım - 31 Voleybol Meliha Diken Takım Bir kez 30 Voleybol Melissa Vargas Takım - 24 Voleybol Tuğba Şenoğlu İvegin Takım Bir kez 26 Voleybol Zehra Güneş Takım Bir kez 25 Yüzme Kuzey Tunçelli 800 ve 1500 metre serbest - 16 Yüzme Berke Saka 100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışık Bir kez 21 Yüzme Emir Batur Albayrak 1500 metre serbest - 17 Yüzme Berkay Ömer Öğretir 100m Kurbağalama Bir kez 26 Yüzme Ecem Dönmez 4x200 metre serbest bayrak - 26 Yüzme Ela Naz Özdemir 4x200 metre serbest bayrak - 18 Yüzme Gizem Güvenç 4x200 metre serbest bayrak - 21 Yüzme Zehra Duru Bilgin 4x200 metre serbest bayrak - 22 Yelken Yiğit Yalçın Çitak ILCA 7 - 23 Yelken Ecem Güzel ILCA 7 Bir kez 29 Yelken Merve Vatan IQ Foil - 19 Yelken Derin Atakan Formula Kite - 18 Yelken Beste Kaynakçı Nacra 17 Bir kez 30 Yelken Alican Kaynar Nacra 17 Üç kez 35 Yelken Deniz Çınar 470 Karma Dört kez 39 Yelken Lara Nalbantoğlu 470 Karma - 22

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacakAA'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Türkiye'nin olimpiyat tarihi ve bu yıl oyunlara katılacak sporculara yönelik hazırladığı haber dosyasının bu bölümünde, milli kadronun en gencinden en tecrübelisine sporculara yer verildi.AA muhabirinin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden derlediği bilgilere göre, Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları'ndaLondra 2012'den sonra 2. kez Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki kadın sporcu sayısı, erkek sporculardan fazla olacak.Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosunda yüzme branşında madalya arayacak Kuzey Tunçelli, 30 Ağustos 2007'de dünyaya geldi. Milli kadrodaki en genç sporcu ünvanına sahip 16 yaşında yaşayacak Kuzey, Paris'te olimpiyat tecrübesi yaşayacak.Olimpiyatlarda atıcılık branşında mücadele edecek Yusuf Dikeç, Türk olimpiyat tarihinde dört kez olimpiyat gören tek atıcı olara kayıtlara geçti. Oyunlara beşinci kez katılacak Yusuf Dikeç, daha önce Bejing 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'de mücadele etti. Kahramanmaraş'ta 1 Ocak 1973'de doğan 51 yaşındaki Yusuf Dikeç, kadrodaki en tecrübeli isim olacak.Kuzey Tunçelli'yi 17 yaşındaki milli okçu Elif Berra Gökkır, Yusuf Dikeç'i ise 41 yaşındaki Oğuzhan Tüzün takip ediyor.Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki 53 sporcu ilk kez olimpiyat heyecanını yaşayacak.Milli sporculardan tıcılık branşında Rümeysa Pelin Kaya, Sena Can, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, atletizmde Alperen Acet, Berke Akçam, Buse Savaşkan, Mazlum Demir, Tuğba Danışmaz, bisiklette Burak Abay, boksta Gizem Özer, Hatice Akbaş, Kaan Aykutsun, Samet Gümüş, Tuğrulhan Erdemir, cimnastikte Emre Dodanlı, eskrimde Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil, güreşte Ali Cengiz, Burhan Akbudak, Enes Başar, Hamza Bakır, İbrahim Çiftçi, Nesrin Baş ile Zeynep Yetgil ilk kez olimpiyatta yarışacak.Kürekte Elis Özbay, modern pentatlonda Buğra Ünal, judoda Fidan Ögel, İbrahim Tataroğlu, Muhammed Ali Demirel, Salih Yıldız, Tuğçe Beder, masa tenisinde Sibel Altınkaya, okçulukta Elif Berra Gökkır, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer, tekvandoda Emre Kutalmış Ateşli, Merve Dinçel Kavurat, voleybolda Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge, Melissa Vargas, yelkende Derin Atakan, Lara Nalbantoğlu, Merve Vatan, Yiğit Yalçın Çitak, yüzmede ise Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Emir Batur Albayrak, Gizem Güvenç, Kuzey Tunçelli ve Zehra Duru Bilgin de ilk kez olimpiyatta madalya arayacak.Türkiye Olimpiyat Takımı'ndaki 102 sporcunun yaş ortalaması 25.82 hesaplandı.Milli kafilede 8 sporcuyla yer alan yüzmeı, 20,87 ortalama yaşla en genç branş olarak ön plana çıkıyor. Yüzme branşında en geç sporcu 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, en tecrübelisi ise 26 yaşındaki Berkay Ömer Öğretir ile Ecem Dönmez oldu.En tecrübeli kafile ise 31,14 ile atıcılık branşında yer alıyor. En tecrübelisi 51 yaşındaki Yusuf Dikeç olan atıcılık kafilesinin en genci ünvanını ise 21 yaşındaki Şimal Yılmaz aldı.Kafilede yer alan milli sporculardan Yusuf Dikeç, dört kez (2008, 2012, 2016, 2020) olimpiyatta madalya mücadelesi verdi. Yusuf Dikeç, Paris'te beşinci kez olimpiyatta yer alacak.Paris 2024, 39 yaşındaki milli yelkenci Deniz Çınar'ın da beşinci olimpiyatı olacak. Deniz Çınar, 2008, 2012, 2016 ve 2020 olimpiyatlarında Türkiye adına madalya mücadelesi verdi.Milli atıcılardan İsmail Keleş ile Oğuzhan Tüzün, milli güreşçi Taha Akgül ve milli yelkenci Alican Kaynar'ın dördüncü, milli atlet Yasmani Copello, milli güreşçi Yasemin Yiğit Adar, milli judocu Kayra Özdemir, milli modern pentatloncu İlke Özyüksel ve milli voleybolcu Eda Erdem Dündar üçüncü kez olimpiyatlarda olma heyecanını yaşayacak.Olimpiyata katılacak milli sporcular, branşları, yaşları ve sporcuların olimpiyata katılım sayısı şu şekilde: