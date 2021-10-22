Olimpik Marsilya: Cengiz'i bekleyip göreceğiz

Marsilya - PSG maçı öncesi basına açıklama yapan Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli, Cengiz Ünder'in sakatlık durumuyla ilgili konuştu

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Olimpik Marsilya: Cengiz'i bekleyip göreceğiz
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22 Ekim 2021 16:11
Olimpik Marsilya'da 24 Ekim Pazar günü PSG ile oynanacak olan maç öncesi, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sakatlık durumu belirsizliğini koruyor. 

Basın toplantısında durumla ilgili açıklama yapan Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli: "Dün forma giyen oyuncular arasında ağrısı olan tek oyuncu Cengiz Ünder. Pazar günü toparlanıp toparlanamayacağını göreceğiz. Öyle umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan PSG cephesinde Neymar'ın Marsilya karşısında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.


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